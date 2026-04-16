Tudo o que se sabe sobre a adaptação de 'Verity', de Colleen Hoover

"Verity", o thriller psicológico de Colleen Hoover, está chegando às telonas. Com as estrelas Anne Hathaway e Dakota Johnson no elenco, a Amazon MGM Studios apresentou o primeiro trailer do filme na CinemaCon, em Las Vegas, na última quarta-feira, 15.

O trailer ainda não foi disponibilizado ao público, mas já repercutiu fortemente na indústria e confirmou que a produção tem tudo para ser um dos grandes lançamentos do segundo semestre de 2026, de acordo com o Hollywood Reporter.

Qual é a data de estreia de 'Verity'?

O filme chega aos cinemas em 2 de outubro de 2026 nos Estados Unidos, segundo o Deadline.

Ainda não há confirmação de data para o Brasil.

Sobre o que é 'Verity'?

A trama de "Verity" acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora em dificuldades financeiras contratada para completar a série de sucesso da autora best-seller Verity Crawford, acamada após um acidente misterioso.

Para entender o processo criativo de Verity, Lowen se instala na mansão da família Crawford e começa a vasculhar seus manuscritos.

Lá, encontra uma autobiografia inacabada em que Verity narra sua relação com o marido Jeremy e revela segredos perturbadores sobre as tragédias que marcaram a família.

Cada vez mais envolvida num jogo psicológico e emocionalmente atraída por Jeremy, Lowen precisa decidir se expõe o que descobriu ou protege os segredos da autora.

Qual é o elenco de 'Verity'?

Dakota Johnson interpreta Lowen Ashleigh, a escritora protagonista. Anne Hathaway vive Verity Crawford, a autora cujos segredos estão no centro da trama.

Josh Hartnett é Jeremy Crawford, marido de Verity. Ismael Cruz Córdova e Brady Wagner completam o elenco principal, segundo o Deadline e o Hollywood Reporter.

O filme é dirigido por Michael Showalter, que já trabalhou com Anne Hathaway no romance "Uma Ideia de Você", de 2024, também produzido pela Amazon MGM. A parceria entre o diretor e a atriz se repete aqui num registro completamente diferente — do romance ao thriller psicológico.

Trailer divulgado na CinemaCon

No trailer apresentado na CinemaCon, Lowen chega à mansão dos Crawford e é levada para conhecer Verity, que aparece incapacitada numa cadeira de rodas.

"Ela consegue falar? Ela sabe o que está acontecendo?", pergunta Lowen a Jeremy. A tensão escala quando ela parece ver Verity se mover normalmente pela janela — e atinge outro nível quando as duas mulheres estão frente a frente e Verity subitamente agarra o rosto de Lowen e a beija, com um sorriso enigmático.

"Você tem essa vida perfeita, tudo o que qualquer pessoa poderia querer", diz Lowen em outro trecho. "E eu vou tomar tudo isso de você."

Best-seller de Colleen Hoover

Colleen Hoover autopublicou "Verity" em 2018. Três anos depois, a Grand Central Publishing adquiriu os direitos e relançou o livro, que se tornou um best-seller do New York Times. Em 2022, o romance figurou entre os livros mais vendidos do ano e no ano seguinte, cinco anos após a publicação original, vendeu mais de 1 milhão de cópias apenas nos EUA, segundo a Forbes.

No Brasil, "Verity" lidera o ranking de vendas de suspense psicológico na Amazon e é o nono livro mais vendidido na plataforma.

'Verity' faz parte de uma onda de adaptações de Colleen Hoover

Hoover atua como produtora do filme, seguindo o modelo das outras adaptações de suas obras. "Verity" é o quarto livro da autora a chegar ao cinema em poucos anos.

O fenômeno editorial da autora, impulsionado pelo BookTok, comunidade literária do TikTok, tem se traduzido em sucessos consistentes nas bilheterias.

"É Assim que Acaba", com Blake Lively e Justin Baldoni, arrecadou mais de US$ 351 milhões no mundo todo pela Sony, apesar de uma disputa judicial entre os protagonistas ter dominado parte da cobertura do filme.

Na sequência, a Paramount lançou "Se Não Fosse Você", com Allison Williams e Dave Franco, que ultrapassou US$ 90 milhões.

Mais recentemente, "Lembranças Dele", pela Universal, com Maika Monroe, arrecadou mais de US$ 84 milhões em seu mês de estreia, segundo o Deadline. O filme ainda está em cartaz no Brasil.

"Verity" chega como a aposta mais ambiciosa do ciclo, com um elenco de maior nome e a chancela da Amazon MGM.

'Verity' é mais um projeto de Anne Hathaway em 2026

Para Anne Hathaway, o thriller é mais um capítulo de um ano bastante movimentado.

Ainda nas próximas semanas, a atriz terá "Mother Mary" e "O Diabo Veste Prada 2" nos cinemas.

Antes de "Verity", chega também "A Odisséia" de Christopher Nolan.