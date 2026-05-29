Startup ESG aposta em gamificação e conquista espaço no Web Summit Rio

Entre cerca de 1500 startups inscritas de diferentes países, a startup brasileira Plantah foi selecionada como uma das 42 startups escolhidas para subir ao palco oficial da batalha de pitches do Web Summit Rio 2026.

A seleção marca um novo momento da startup brasileira, que vem chamando atenção ao propor uma abordagem diferente para sustentabilidade: transformar comportamento em impacto mensurável, acessível e escalável.

No Web Summit Rio 2026, a Plantah irá apresentar dois produtos centrais na sua plataforma: o “Score Sustentável” e o “Mercado Circular”.

Score Sustentável

O “Score Sustentável” é uma experiência gamificada desenvolvida para traduzir hábitos cotidianos em indicadores reais de impacto.

Em poucos minutos, o usuário responde a um quiz inteligente e recebe um diagnóstico comportamental com níveis, perfis e indicadores que futuramente irão compor uma jornada contínua de transformação sustentável.

Mercado Circular

Já o “Mercado Circular” foi concebido para aproximar sustentabilidade da vida real.

Na prática, usuários poderão inserir na plataforma roupas, objetos, móveis e produtos que desejam doar, criando uma dinâmica digital voltada à reutilização, reaproveitamento e redução de desperdício.

A lista oficial das startups selecionadas pode ser acessada no site do Web Summit Rio: Web Summit Rio – Startups selecionadas para o Pitch

A visão da startup sobre engajamento

“O Plantah quer transformar o conceito de economia circular em algo simples e cotidiano. Nossa ideia é criar um verdadeiro mercado circular na palma da mão, conectando pessoas, propósito e impacto real.

O Mercado com doações já está no ar e futuramente queremos avançar para um ecossistema em que usuários e empresas possam disponibilizar produtos próximos ao vencimento ou sem uso, com desconto, para que outras pessoas possam adquirir, reutilizar ou redistribuir esses itens, reduzindo desperdício em larga escala”, afirma Renato Cirne, co-fundador do Plantah.

Os dois produtos fazem parte de uma infraestrutura digital de engajamento ESG desenvolvida pela startup, que combina rede social, inteligência comportamental, gamificação, marketplace circular, campanhas de impacto e métricas de sustentabilidade.

O modelo chamou atenção justamente por atacar um dos maiores desafios atuais do ESG: o baixo engajamento das pessoas.

Enquanto grande parte das iniciativas de sustentabilidade ainda se concentra apenas em relatórios e métricas corporativas, o Plantah aposta em comportamento, participação e experiência do usuário.

“Hoje existe muita medição corporativa e pouco envolvimento real da sociedade. O Plantah nasce para transformar sustentabilidade em algo simples, acessível, mensurável e compartilhável”, afirma Rodrigo Cirne, co-fundador do Plantah.

Fundada no Brasil, o Plantah vem se posicionando como uma das startups nacionais que buscam conectar inteligência comportamental, tecnologia, economia circular e sustentabilidade em escala.

Agora, com a ida ao palco do Pitch do Web Summit, a expectativa é acelerar a visibilidade internacional da startup e consolidar o Plantah como uma nova plataforma de relacionamento entre pessoas, marcas, governos e impacto positivo.