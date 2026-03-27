Anne Hathaway intervém contra magreza extrema em ‘O Diabo Veste Prada 2’

Em “O Diabo Veste Prada 2”, a discussão sobre padrões de beleza voltou aos bastidores do filme. A atriz Meryl Streep afirmou que Anne Hathaway teve atuação direta para evitar a exibição de magreza extrema na produção.

Em declaração à Harper's Bazaar americana, Streep disse que a colega interveio junto à equipe durante as filmagens.

As duas estiveram na Semana de Moda de Milão para gravar cenas do longa “O Diabo Veste Prada 2”, onde observaram modelos com aparência considerada muito magra.

Bastidores de 'O Diabo Veste Prada 2'

De acordo com Meryl Streep, a percepção sobre os padrões de beleza no ambiente da moda levou Anne Hathaway a agir.

A atriz relatou que Hathaway procurou os produtores para garantir que as modelos que participariam das cenas do desfile não seguissem um padrão corporal extremamente magro.

A decisão influenciou diretamente a composição visual dessas sequências no filme.

Retorno do elenco e trama do novo filme

“O Diabo Veste Prada 2” marca o retorno de personagens centrais do longa original de 2006.

Meryl Streep volta ao papel de Miranda Priestly, enquanto Anne Hathaway retoma a personagem Andy Sachs e Emily Blunt interpreta novamente Emily.

Na nova história, Miranda continua à frente da revista Runway, agora enfrentando desafios ligados às mudanças no mercado editorial.

A sequência de “O Diabo Veste Prada 2” tem estreia prevista nos cinemas brasileiros em 30 de abril de 2026.