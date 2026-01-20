Série que começou como uma fanfic agora é o novo sucesso do streaming

A série "Heated Rivalry", lançada originalmente pela plataforma canadense Crave e exibida pela HBO Max, rapidamente se tornou um dos programas mais comentados da televisão em 2026. A produção é baseada no livro homônimo da autora canadense Rachel Reid, que iniciou sua trajetória publicando fanfics queer com temática esportiva.

A trama acompanha a rivalidade e o envolvimento secreto entre os jogadores de hóquei Shane Hollander, interpretado por Connor Storrie, e Ilya Rozanov, vivido por Hudson Williams. Ao longo de seis episódios, a minissérie explora temas como paixão, repressão emocional e pressão no esporte profissional, com foco no desenvolvimento do vínculo afetivo entre os protagonistas. No Brasil, a série deve ser exibida pelo HBO Max neste mês.

Desde a estreia no Reino Unido, em janeiro de 2026, "Heated Rivalry" viralizou no TikTok e Reddit com eventos de exibição coletiva, vídeos de fãs e forte engajamento em plataformas digitais. A série conquistou destaque entre os termos mais buscados relacionados a streaming, romance LGBTQIA+ e séries sobre hóquei no gelo.

Em entrevista à BBC, Rachel Reid revelou que acreditava ser difícil adaptar seus livros para a televisão por causa do conteúdo adulto. No entanto, se mostrou satisfeita com a fidelidade da adaptação e com a recepção positiva por parte do público.

Vendas impulsionadas

O impacto do sucesso da série se refletiu diretamente no mercado editorial. Publicado originalmente em 2019, o livro "Heated Rivalry" e outros volumes da série "Game Changers" entraram para a lista de best-sellers do New York Times após o lançamento da adaptação. A livraria britânica Waterstones relatou um aumento de 700% nas pré-vendas dos livros impressos.

Reid afirmou que a visibilidade da série ajudou a diversificar o público, atraindo homens e novos perfis de leitores para o universo dos romances queer. Especialistas apontam que histórias de amor LGBTQIA+ ambientadas no esporte vêm ganhando força e popularidade entre as tendências literárias da década.

Representatividade no hóquei

Além do retorno comercial, "Heated Rivalry" renovou o debate sobre a falta de atletas abertamente gays na National Hockey League (NHL). A autora explicou que a criação da história foi uma maneira de refletir sobre comportamentos que ela observou ao longo dos anos no esporte, incluindo atitudes machistas e homofóbicas.

Embora não tenha havido contato oficial por parte da liga esportiva, Reid relatou ter recebido manifestações favoráveis de profissionais ligados ao meio do hóquei desde que a série foi lançada.

Com o sucesso de "Heated Rivalry", a autora já confirmou a publicação de um novo livro centrado nos mesmos protagonistas. Segundo ela, a expectativa é que suas histórias incentivem a criação de mais narrativas LGBTQIA+ com foco em amor, alegria e finais felizes.