'O Diabo Veste Prada 2' ganha novo teaser e anuncia trailer para hoje a noite; veja o horário

O longa contará com o retorno de Meryl Streep e Anne Hathaway nos papéis principais

"O Diabo Veste Prada 2": novo filme traz novamente Meryl Streep e Anne Hathaway (The Walt Disney Company/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 18h55.

A sequência de "O Diabo Veste Prada", comédia lançada originalmente em 2006, teve seu primeiro teaser divulgado neste domingo, 1º. O vídeo revelou que o trailer oficial do novo filme será lançado ainda na noite de hoje.

O longa contará com o retorno de Meryl Streep e Anne Hathaway nos papéis principais. A prévia não revelou detalhes da trama, mas confirmou a presença das protagonistas da história ambientada no mundo da moda.

Além das duas protagonistas, Emily Blunt e Stanley Tucci também retornarão para a sequência. O ator Kenneth Branagh se junta ao elenco, interpretando o marido de Miranda Priestly.

Veja o trailer a seguir

Qual é a história de "O Diabo Veste Prada 2"?

De acordo com a Variety, "O Diabo Veste Prada 2" acompanhará Miranda Priestly, editora-chefe da revista Runway, enfrentando os desafios de se manter no topo de sua carreira em um contexto onde o jornalismo impresso está em declínio.

A história coloca Miranda em confronto com Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex-assistente, que agora é uma poderosa executiva em um conglomerado de luxo — o tipo de anunciante que Priestly precisa atrair para garantir o sucesso de sua revista.

Quando será a estreia de "O Diabo Veste Prada 2"?

A estreia de "O Diabo Veste Prada 2" nos cinemas está marcada para 1º de maio de 2026.

