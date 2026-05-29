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'Brasil 70: A Saga do Tri': veja o elenco da série da Netflix sobre a Copa de 1970

Série acompanha a trajetória da Seleção Brasileira de 1970, que ganhou o tricampeonato mundial

"Brasil 70: A Saga do Tri": conheça os atores que interpretam os jogadores e técnicos Copa de 1970 (Divulgação/Netflix)

"Brasil 70: A Saga do Tri": conheça os atores que interpretam os jogadores e técnicos Copa de 1970 (Divulgação/Netflix)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11h46.

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Em clima de Copa do Mundo, a Netflix lançou, nesta sexta-feira, 29, a minissérie “Brasil 70: A Saga do Tri”. A produção resgata a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México.

A série mistura ficção e fatos históricos para mostrar os bastidores do time que conquistou o tricampeonato mundial durante a ditadura militar no Brasil.

Entre os personagens centrais está Mario Jorge Lobo Zagallo, interpretado por Bruno Mazzeo , substituto de João Saldanha, vivido por Rodrigo Santoro, no comando da Seleção, Zagallo conduziu Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino, Gérson e Carlos Alberto Torres ao título.

Conheça o elenco

  • Brito - Luan Henrique
  • Carlos Alberto Torres - Caio Cabral
  • Clodoaldo - Leo Corleone
  • Everaldo - Mateus Augusto
  • Félix - Hugo Haddad
  • Gérson - Fillipe Soutto
  • Jairzinho - Gui Ferraz
  • João Saldanha - Rodrigo Santoro

"Brasil 70: A Saga do Tri": Rodrigo Santoro como João Saldanha (Divulgação/Netflix)

  • Pelé - Lucas Agrícola

  • Piazza - Biel Silva
  • Rivelino - Daniel Blanco
  • Tostão - Ravel Andrade
  • Zagallo - Bruno Mazzeo

"Brasil 70: A Saga do Tri": Bruno Mazzeo como Zagallo (Divulgação/Netflix)

Veja o trailer:

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A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções. O formato terá 12 grupos com quatro equipes cada, com 104 partidas no total.

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