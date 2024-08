'É Assim Que Acaba': sobre o que é o filme baseado em best-seller que estreou nos cinemas

O tão esperado filme "É Assim Que Acaba" chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 8, trazendo para as telonas a adaptação do best-seller homônimo da autora Colleen Hoover. Publicado originalmente em 2016, o livro se tornou um fenômeno global, especialmente após ganhar popularidade na comunidade literária do TikTok, conhecida como BookTok. A história envolvente e emocional conquistou leitores ao redor do mundo, alcançando o topo da lista de best-sellers do New York Times em 2022 e vendendo mais de 2 milhões de cópias no Brasil.

"É Assim Que Acaba" acompanha a vida de Lily Blossom Bloom, uma jovem florista que se apaixona por Ryle Kincaid, um neurocirurgião de sucesso. O que começa como um romance apaixonado rapidamente se transforma em uma relação tumultuada e dolorosa. À medida que o relacionamento avança, Lily enfrenta situações de violência doméstica e abuso psicológico, temas delicados que Colleen Hoover aborda com sensibilidade no livro.

A trama é considerada uma das mais pessoais da autora, inspirada em experiências vividas por sua própria mãe. Ao explorar a complexidade dos relacionamentos abusivos, Hoover busca mostrar as nuances e as dificuldades enfrentadas por quem vive essas situações, oferecendo uma visão profunda sobre o impacto emocional e psicológico desses relacionamentos.

Assista ao trailer

Elenco e produção

Para dar vida a essa história intensa, o filme conta com um elenco de estrelas. A protagonista Lily é interpretada por Blake Lively, conhecida por seu papel icônico em "Gossip Girl". Já o personagem Ryle é vivido por Justin Baldoni, que além de atuar, também assume a direção do longa. Baldoni é conhecido por seu trabalho na série "Jane The Virgin" e traz para o filme uma abordagem sensível e cuidadosa, refletindo a complexidade dos temas tratados.

Blake Lively também participa como produtora do filme e tem sido uma das principais responsáveis pela divulgação do projeto. Seu envolvimento pessoal, juntamente com o apoio de seu marido, Ryan Reynolds, que participou ativamente na promoção do longa, adiciona uma camada extra de interesse para o público. A trilha sonora do filme é outro destaque, contando com canções de artistas renomados como Taylor Swift, Lana Del Rey, Lewis Capaldi, Creed e Ethel Cain, que contribuem para a atmosfera emocional da narrativa.

Recepção crítica

Embora "É Assim Que Acaba" tenha sido aguardado com grande expectativa, especialmente pelos fãs do livro, a recepção crítica tem sido mista. O filme atualmente possui uma aprovação de 51% no Metacritic e 58% no Rotten Tomatoes. Muitos críticos compararam o enredo a uma "novela", apontando para o melodrama e os clichês presentes na trama. No entanto, veículos como a Variety e o The Guardian elogiaram a atuação de Blake Lively e a forma como o filme lida com os temas delicados de violência doméstica e abuso.

Essa dualidade na recepção crítica reflete a dificuldade de adaptar uma obra literária tão emocionalmente carregada para o cinema. Enquanto alguns espectadores podem apreciar a fidelidade ao livro e a profundidade dos personagens, outros podem se sentir desconectados pela forma como a história foi traduzida para as telonas.

Com a estreia de "É Assim Que Acaba" nos cinemas, a expectativa é que o filme atraia tanto os leitores fãs do livro quanto um novo público, interessado na combinação de um elenco estelar e uma trama envolvente. O filme tem o potencial de provocar discussões importantes sobre os temas que aborda, levando essas questões para um público mais amplo.