'A Odisseia', novo filme de Christopher Nolan, ganha 1º trailer; confira

Estrelado por Matt Damon, o longa estreia no segundo semestre de 2026

'A Odisseia': novo filme de Christopher Nolan tem trailer divulgado (Universal/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14h20.

A aguardada adaptação do clássico homérico "A Odisséia" ganha seu primeiro trailer nesta segunda-feira, 22. Dirigido por Christopher Nolan, o filme é seu primeiro desde o multipremiado "Oppenheimer".

O filme acompanha a jornada de retorno de Odisseu a Ítaca após a Guerra de Troia. Matt Damon interpreta o protagonista, enquanto Tom Holland dá vida a Telêmaco. O elenco inclui ainda Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo e Elliot Page.

A estreia está marcada para o dia 16 de julho de 2026, mas a Universal já colocou ingressos à venda para algumas salas Imax 70mm.

A procura inicial levou a estúdios e redes a prever um novo fenômeno de público. Os bilhetes regulares só serão disponibilizados mais próximos do lançamento.

Confira o trailer:

