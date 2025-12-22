'A Odisseia', novo filme de Christopher Nolan, ganha 1º trailer; confira

A aguardada adaptação do clássico homérico "A Odisséia" ganha seu primeiro trailer nesta segunda-feira, 22. Dirigido por Christopher Nolan, o filme é seu primeiro desde o multipremiado "Oppenheimer".

O filme acompanha a jornada de retorno de Odisseu a Ítaca após a Guerra de Troia. Matt Damon interpreta o protagonista, enquanto Tom Holland dá vida a Telêmaco. O elenco inclui ainda Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo e Elliot Page.

A estreia está marcada para o dia 16 de julho de 2026, mas a Universal já colocou ingressos à venda para algumas salas Imax 70mm.

A procura inicial levou a estúdios e redes a prever um novo fenômeno de público. Os bilhetes regulares só serão disponibilizados mais próximos do lançamento.

Confira o trailer: