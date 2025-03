'Verity': adaptação de livro de Colleen Hoover com Anne Hathaway ganha data de estreia Livro que baseia o filme ficou em primeiro lugar entre os best-sellers do New York Times e vendeu mais de 1 milhão de cópias no ano de lançamento

