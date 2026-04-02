A atriz e a esposa de Shakespeare: o elo entre duas Anne Hathaway

A história começa no século XVI, quando Anne Hathaway se casou com William Shakespeare, ainda jovem. Ela era oito anos mais velha que o dramaturgo e já estava grávida quando oficializaram a união, em 1582.

O casal teve três filhos e viveu uma relação cercada de lacunas históricas. Até hoje, pouco se sabe com precisão sobre a dinâmica entre os dois, o que alimenta interpretações e teorias sobre o casamento.

A atriz que herdou o nome

Quase 400 anos depois, nasce nos Estados Unidos a atriz Anne Hathaway. E aqui está o detalhe que conecta tudo: ela foi batizada com esse nome justamente em homenagem à esposa de Shakespeare.

A escolha não foi aleatória. A mãe da atriz, Kate McCauley, também é atriz, o que reforça a referência ao universo shakespeariano desde o início da vida da artista.

Coincidência que virou teoria

Com o passar do tempo, a internet fez o que sabe fazer melhor: transformou coincidência em teoria. Alguns fãs começaram a brincar com a ideia de que a atriz e a Anne Hathaway histórica estariam “ligadas” de alguma forma.

Em 2018, um perfil nas redes sociais colocou Adam Shulman no centro das atenções. O motivo foi a suposta semelhança física impressionante entre o marido da atriz e William Shakespeare.

A partir daí, a internet entrou em modo criativo e passou a levantar teorias para explicar essa ligação inusitada. Uma delas sugere que a atriz seria uma vampira e, como em histórias ao estilo Drácula, teria reencontrado seu grande amor ao longo dos séculos.

Outra hipótese vai além e diz que Hathaway e Shulman seriam, na verdade, viajantes do tempo. Nessa versão, o ator seria o próprio Shakespeare em outra época.

Em um tom bem humorado, a própria Anne Hathaway — a de 2026 — brincou as teorias mirabolantes:

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Se por um lado a Anne Hathaway do século XVI permanece envolta em mistério, por outro, a versão contemporânea virou uma das maiores estrelas de Hollywood.

A conexão entre as duas é simples no papel, mas poderosa no simbolismo. Um nome que atravessou séculos, saiu de uma pequena vila inglesa e chegou aos tapetes vermelhos do cinema mundial.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.