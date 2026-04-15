Novo filme de 'O Senhor dos Anéis' confirma elenco 'clássico' e data de estreia

Filme traz retornos da trilogia e novos nomes em trama ambientada antes de 'A Sociedade do Anel'

'O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum': elenco é confirmado com retornos e novos nomes

Vanessa Loiola
Publicado em 15 de abril de 2026 às 20h25.

O novo filme da franquia "O Senhor dos Anéis", intitulado "A Caçada a Gollum", teve parte do elenco confirmada durante apresentação da Warner Bros. na CinemaCon, em Las Vegas. As informações são da Variety.

O longa será dirigido por Andy Serkis, que também retorna ao papel de Gollum. Entre os nomes já confirmados estão Ian McKellen como Gandalf e Elijah Wood como Frodo.

Nas redes sociais, a produção também anunciou a data de estreia prevista para 17 de dezembro de 2027.

Quem está no elenco de 'A Caçada a Gollum'

Além dos retornos, o "O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum" traz novos nomes para a história ambientada na Terra Média.

  • Lee Pace volta como Thranduil
  • Kate Winslet interpreta Marigol
  • Leo Woodall será Halvard
  • Jamie Dornan assume o papel de Strider, identidade de Aragorn

Qual é a história do novo filme

O enredo acompanha a busca por Gollum antes dos eventos de "A Sociedade do Anel", primeiro livro da trilogia escrita por J.R.R. Tolkien.

O roteiro reúne nomes ligados aos filmes originais, como Fran Walsh e Philippa Boyens, além de Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou.

Sucesso da franquia 'O Senhor dos Anéis'

Os filmes da trilogia original, dirigidos por Peter Jackson, foram lançados entre 2001 e 2003 e arrecadaram cerca de US$ 3 bilhões em todo o mundo. Ao todo, a saga conquistou 17 estatuetas do Oscar. "O Retorno do Rei" venceu o prêmio de Melhor Filme em 2004 e igualou o recorde de 11 estatuetas em uma única edição.

A franquia voltou aos cinemas em 2024 com a animação "A Guerra dos Rohirrim". Paralelamente, a Amazon desenvolve a série "Os Anéis do Poder", atualmente em produção de sua terceira temporada.

