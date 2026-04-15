Novo filme de 'O Senhor dos Anéis' confirma elenco 'clássico' e data de estreia

Publicado em 15 de abril de 2026 às 20h25.
O novo filme da franquia "O Senhor dos Anéis", intitulado "A Caçada a Gollum", teve parte do elenco confirmada durante apresentação da Warner Bros. na CinemaCon, em Las Vegas. As informações são da Variety.
O longa será dirigido por Andy Serkis, que também retorna ao papel de Gollum. Entre os nomes já confirmados estão Ian McKellen como Gandalf e Elijah Wood como Frodo.
Nas redes sociais, a produção também anunciou a data de estreia prevista para 17 de dezembro de 2027.
Além dos retornos, o "O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum" traz novos nomes para a história ambientada na Terra Média.
O enredo acompanha a busca por Gollum antes dos eventos de "A Sociedade do Anel", primeiro livro da trilogia escrita por J.R.R. Tolkien.
O roteiro reúne nomes ligados aos filmes originais, como Fran Walsh e Philippa Boyens, além de Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou.
Os filmes da trilogia original, dirigidos por Peter Jackson, foram lançados entre 2001 e 2003 e arrecadaram cerca de US$ 3 bilhões em todo o mundo. Ao todo, a saga conquistou 17 estatuetas do Oscar. "O Retorno do Rei" venceu o prêmio de Melhor Filme em 2004 e igualou o recorde de 11 estatuetas em uma única edição.
A franquia voltou aos cinemas em 2024 com a animação "A Guerra dos Rohirrim". Paralelamente, a Amazon desenvolve a série "Os Anéis do Poder", atualmente em produção de sua terceira temporada.
