Clássico de Van Damme vai ganhar remake com Michaela Coel

A atriz e roteirista Michaela Coel vai escrever e dirigir o remake de “Bloodsport”, clássico de artes marciais estrelado por Jean-Claude Van Damme, para a produtora A24. A produção revisita o longa de 1988, conhecido no Brasil como “O Grande Dragão Branco”, e marca uma nova adaptação do título.

Segundo a Variety, a nova versão ainda não teve detalhes da trama divulgados. Não está claro se o projeto seguirá a história original, que acompanha um militar americano envolvido em um torneio clandestino de lutas em Hong Kong.

Coel, criadora da série “I May Destroy You”, assume o comando do projeto em parceria com a A24, responsável pelo financiamento e distribuição do longa.

'Bloodsport': o que muda no remake

Lançado em 1988 e dirigido por Newt Arnold, o filme original acompanha um capitão do exército dos Estados Unidos que participa de um torneio ilegal de artes marciais.

A produção se tornou um dos títulos mais conhecidos do gênero e ajudou a consolidar a carreira de Jean-Claude Van Damme no cinema de ação.

O remake busca revisitar esse universo, embora ainda não tenha sido confirmado o nível de fidelidade à história original.

Trajetória de Michaela Coel

Este será o terceiro projeto de Michaela Coel com a A24. A atriz e roteirista já trabalhou com o estúdio em produções como “First Day on Earth”, atualmente em desenvolvimento, e “Mother Mary”, previsto para estrear nos cinemas em abril.

Além de dirigir, Coel também é conhecida por trabalhos como “Chewing Gum”, “Black Mirror” e “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”.

A produção do remake de “Bloodsport” contará com Marc Toberoff e Alberto Lensi como produtores. Stuart Manashil e Peggy DiSalle atuam como produtores executivos.