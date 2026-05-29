Real Madrid vale US$ 9,5 bilhões e lidera lista dos clubes mais valiosos do mundo

Apesar de não ter chegado à final da Champions League em 2026, o Real Madrid segue no topo do futebol mundial quando o assunto é valor de mercado.

Segundo ranking divulgado pela revista Forbes nesta sexta-feira, 29, o clube espanhol é o mais valioso do planeta em 2026, com valor estimado em US$ 9,5 bilhões (R$ 47,8 bilhões). Esta é a quinta vez consecutiva que o Real Madrid lidera a lista e a décima vez nas últimas 13 edições do levantamento.

Na temporada 2024-25, o clube registrou receita de US$ 1,27 bilhão, alta de 12% em relação ao ano anterior. Segundo a Forbes, foi o maior faturamento já registrado por um clube de futebol e o maior valor de receita já medido pela publicação para qualquer equipe esportiva.

A segunda colocação ficou com o Barcelona, avaliado em US$ 7,5 bilhões (R$ 37,7 bilhões), uma diferença de US$ 2 bilhões em relação ao Real Madrid. O pódio é completado pelo Manchester United, com valor estimado em US$ 7,2 bilhões (R$ 36,2 bilhões).

De acordo com a Forbes, as avaliações consideram o valor empresarial dos clubes (patrimônio líquido somado à dívida líquida) e levam em conta transações históricas, além das estimativas econômicas de cada equipe e de suas respectivas ligas.

Os 10 clubes mais valiosos do mundo em 2026

Real Madrid — US$ 9,5 bilhões

Barcelona — US$ 7,5 bilhões

Manchester United — US$ 7,2 bilhões

Liverpool — US$ 6,2 bilhões

Paris Saint-Germain — US$ 5,8 bilhões

Bayern de Munique — US$ 5,7 bilhões

Manchester City — US$ 5,5 bilhões

Arsenal — US$ 5,4 bilhões

Chelsea — US$ 4,2 bilhões

Tottenham Hotspur — US$ 3 bilhões

Premier League domina o ranking

A lista da Forbes também evidencia a força financeira da Premier League. Dos 30 clubes mais valiosos do mundo, 11 disputam a liga inglesa, o maior número entre todos os campeonatos analisados.

A Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, aparece em segundo lugar, com sete representantes. A Serie A, da Itália, conta com quatro clubes no ranking, enquanto a Bundesliga, da Alemanha, e a La Liga, da Espanha, têm três representantes cada.

Já a Ligue 1, da França, e a Primeira Liga, de Portugal, aparecem com um clube cada entre os 30 mais valiosos do futebol mundial.

Distribuição dos clubes por liga