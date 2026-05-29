Novo filme de 'Rambo' ganha data de estreia e revela origem do personagem

A franquia "Rambo" já tem data para retornar aos cinemas. A Lionsgate anunciou que "John Rambo", nova produção da série, será lançado em 4 de junho de 2027. O filme funcionará como um prequel e mostrará eventos que aconteceram antes de "Rambo: Programado para Matar", longa lançado em 1982 que apresentou o personagem ao público.

Desta vez, o protagonista será interpretado por Noah Centineo, que assume o papel eternizado por Sylvester Stallone. A trama acompanhará os anos mais jovens de John Rambo durante a Guerra do Vietnã, explorando experiências que ajudaram a moldar a personalidade e o comportamento do veterano de guerra.

Embora Stallone não apareça como protagonista, ele continua envolvido no projeto como produtor executivo. A produção também conta com os irmãos Anthony e Joe Russo entre os produtores executivos.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Centineo, o elenco inclui David Harbour, conhecido por "Stranger Things", no papel do Major Trautman, oficial responsável por comandar Rambo. O filme também terá participações de James Franco, Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White e Tayme Thapthimthong.

A direção fica por conta de Jalmari Helander, cineasta finlandês responsável por "Sisu". O roteiro foi escrito por Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Estreia em período disputado

O lançamento de "John Rambo" acontecerá em uma das épocas mais concorridas do calendário cinematográfico. O longa chegará aos cinemas poucos dias após "Star Wars: Starfighter" e pouco antes de produções aguardadas como "Homem-Aranha: Além do Aranhaverso".

Com a proposta de revisitar as origens do personagem, o novo filme vai abrir um capítulo diferente para uma das franquias de ação mais conhecidas do cinema. Depois de mais de quatro décadas acompanhando o veterano interpretado por Stallone, o público verá pela primeira vez a história que antecedeu a transformação de John Rambo em um dos maiores ícones do gênero.