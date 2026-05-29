John Travolta explica seu novo visual com boinas: 'homens podem se divertir'

O ator John Travolta explicou o motivo por trás do novo visual que vem chamando atenção desde sua aparição no Festival de Cannes deste ano. Segundo o astro, o uso da boina surgiu como uma forma de marcar uma nova fase de sua carreira, agora ligada à direção.

Ao comentar sobre moda masculina, o ator defendeu que homens também deveriam experimentar mais possibilidades visuais.

“Os homens não têm coisas suficientes para fazer. Estão colocando homens de saia porque existe uma falta de opções… por que não mudar um pouco? Nós também podemos nos divertir”, declarou em entrevista à revista Variety.

Novo visual para nova fase

Durante a estreia de seu primeiro trabalho como diretor, “Propeller One-Way Night Coach”, Travolta afirmou que buscava uma identidade visual diferente após décadas sendo fotografado em eventos e produções. “Olhei fotos minhas de 50 anos e já não conseguia diferenciar uma da outra”, comentou.

O visual também apareceu em eventos ao lado da filha, Ella Travolta, que participou com ele dos tapetes vermelhos em Cannes e integra o elenco do filme. O ator contou que ajudou a montar o styling da filha para as aparições públicas.

John Travolta reveals he owns 12 berets and explains the reasoning behind the look: "I said, 'You're not an actor unless you're really a director. Why don't you dress like one?' I looked up, to affirm I was correct, all the old-school directors, and they all had berets and… pic.twitter.com/4EI7amd6SF — Variety (@Variety) May 29, 2026

“Propeller One-Way Night Coach” é baseado no livro infantil publicado por Travolta em 1997 e está disponível no Apple TV+.

A inspiração em diretores clássicos

O ator disse ter se inspirado em diretores clássicos, conhecidos pelo uso de boinas e óculos. “Os diretores da velha guarda usavam boinas. Era algo meio clichê, mas de um jeito maravilhoso”, afirmou.

Em entrevista à People, ele reforçou que o visual funciona como uma homenagem à figura tradicional dos cineastas.

Travolta revelou ainda que passou a colecionar o acessório e já possui pelo menos 12 modelos diferentes. Segundo ele, o novo estilo lhe rendeu destaque em listas de mais bem vestidos publicadas por revistas como Vogue, GQ e Harper’s Bazaar durante o festival francês.