Filmar 'A Odisséia' foi 'um pesadelo', diz Nolan

A aguardada adaptação do clássico homérico “A Odisseia” chega aos cinemas ainda em 2026.

Dirigido pelo titã da indústria Christopher Nolan, o filme é seu primeiro trabalho desde o multipremiado "Oppenheimer". O longa já chega cercado de expectativa, inclusive com ingressos antecipados para sessões em Imax 70mm esgotando rapidamente.

Durante apresentação na CinemaCon, em Las Vegas, Nolan revelou que a produção do épico foi tudo menos simples.

“Isso foi um absoluto pesadelo de filmar — mas do jeito certo”, afirmou o diretor, segundo a Variety. “Você ficará satisfeito em saber o quão difícil foi. Era para ser assim; essa é a natureza dessa história.”

Produção desafiadora ao redor do mundo

De acordo com o cineasta, as filmagens aconteceram em diferentes países, incluindo Marrocos, Grécia, Itália, Islândia e Escócia. As condições extremas fizeram parte da experiência. Havia cenas em barcos, montanhas e cavernas, sob sol intenso, chuva lateral e ventos fortes.

Nolan destacou especialmente o trabalho de Matt Damon, que interpreta o herói Odisseu, protagonista da história. O ator foi descrito como “parceiro nessa jornada”, com uma atuação “incrível”.

Uma história épica para o currículo de Nolan

Adaptar a "Odisséia", épico grego milenar central ao cânone literário ocidental, é uma tarefa extremamente ambiciosa. Os filósofos Adorno e Horkheimer apontaram a obra como a origem do "esclarescimento", considerado por eles a forma central de pensamento no Ocidente moderno.

Nolan, conhecido por projetos de grande escala técnica e temática como "Interstellar", "Dunkirk" e "Oppenheimer", explicou por que decidiu adaptar a obra: “É uma história que fascina gerações há 3 mil anos. Não é uma história. É a história.”

Baseado no poema épico de Homero, a trama parte da Guerra de Troia e acompanha o retorno de Odisseu, rei de Ítaca, para casa. É uma jornada longa e perigosa marcada por encontros com criaturas mitológicas.

O material exibido em Las Vegas incluiu cenas do famoso cavalo de Troia, tempestades em alto-mar e o confronto com o ciclope Polifemo, além de sugerir encontros com figuras como sereias e Circe.

Elenco estrelado conta com Matthew Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Robert Pattinson

Além de Damon, o filme conta com um elenco de peso.

Tom Holland interpreta Telêmaco, enquanto Anne Hathaway vive Penélope. Também estão no longa Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo e Elliot Page.

O próprio Nolan brincou sobre o tamanho do elenco. O diretor disse que seria mais fácil listar quem não está no filme, já que reunir todos no palco faria “o peso do talento colapsar o palco."

Ambição técnica inédita

“A Odisseia” também marca um avanço técnico. Ele será o primeiro filme rodado inteiramente com câmeras Imax, algo que Nolan descreveu em Las Vegas como sua “ambição mais antiga”.

O diretor já vinha explorando o formato em produções anteriores, mas nunca conseguiu utilizá-lo do início ao fim.

Quando estreia 'A Odisséia'?

Com estreia marcada para 16 de julho de 2026, o longa já mobiliza exibidores e redes de cinema, que preveem um novo fenômeno de público, segundo a Variety.

A forte demanda inicial por ingressos reforça o histórico de Nolan como um dos poucos diretores capazes de levar grandes audiências aos cinemas apenas com seu nome.

Confira o trailer de 'A Odisséia'