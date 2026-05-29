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Quando começam os os playoffs e os jogos das oitavas de final da Sul-Americana 2026?

Veja como ficou chaveamento e quando são os próximos jogos

(Rubens Chiri/Saopaulofc.net/Flickr)

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Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13h16.

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Após o fim da fase de grupos, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana.

São Paulo, Botafogo e Atlético-MG garantiram vaga direta nas oitavas de final após liderarem seus grupos. Já Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vasco terminaram na segunda colocação e disputarão os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.

Confira resultados dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana

Os playoffs da Sul-Americana acontecem entre os dias 21 e 30 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo. Já as oitavas de final serão disputadas entre os dias 11 e 20 de agosto.

Veja os confrontos da Sul-Americana

  • Boca Juniors ou O'Higgins x Deportivo Recoleta
  • Sporting Cristal ou RB Bragantino x Atlético-MG
  • Lanús ou Cienciano x Botafogo
  • Independiente Medellín ou Vasco x Olimpia
  • Santa Fé ou Caracas x River Plate
  • Nacional ou Tigre x Montevideo City Torque
  • Universidad Central ou Santos x Macará
  • Bolívar ou Grêmio x São Paulo

Calendário da Sul-Americana

  • Os jogos de ida dos playoffs serão disputados de 21 a 23 de julho.
  • Os jogos de volta dos playoffs serão realizados de 28 a 30 de julho.
  • As oitavas de final terão jogos de ida de 11 a 13 de agosto.
  • Os jogos de volta das oitavas serão disputados de 18 a 20 de agosto.
  • As quartas de final terão partidas de ida de 8 a 10 de setembro.
  • Os jogos de volta das quartas serão disputados de 15 a 17 de setembro.
  • As semifinais terão jogos de ida de 13 a 14 de outubro.
  • As partidas de volta das semifinais serão realizadas de 20 a 21 de outubro.
  • A final, em jogo único, está marcada para 21 de novembro.

Premiação da Sul-Americana

A participação nos playoffs rende US$ 500 mil, valor equivalente a R$ 2,575 milhões. A presença nas oitavas de final vale US$ 600 mil, ou R$ 3,090 milhões.

Nas quartas de final, a premiação será de US$ 700 mil, equivalente a R$ 3,6 milhões. Na semifinal, o valor será de US$ 800 mil, ou R$ 4,12 milhões.

O vice-campeão receberá US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 12,9 milhões. O campeão da Sul-Americana receberá US$ 10 milhões, ou R$ 50 milhões.

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