Quando começam os os playoffs e os jogos das oitavas de final da Sul-Americana 2026?

Após o fim da fase de grupos, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana.

São Paulo, Botafogo e Atlético-MG garantiram vaga direta nas oitavas de final após liderarem seus grupos. Já Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vasco terminaram na segunda colocação e disputarão os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.

Os playoffs da Sul-Americana acontecem entre os dias 21 e 30 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo. Já as oitavas de final serão disputadas entre os dias 11 e 20 de agosto.

Veja os confrontos da Sul-Americana

Boca Juniors ou O'Higgins x Deportivo Recoleta

Sporting Cristal ou RB Bragantino x Atlético-MG

Lanús ou Cienciano x Botafogo

Independiente Medellín ou Vasco x Olimpia

Santa Fé ou Caracas x River Plate

Nacional ou Tigre x Montevideo City Torque

Universidad Central ou Santos x Macará

Bolívar ou Grêmio x São Paulo

Calendário da Sul-Americana

Os jogos de ida dos playoffs serão disputados de 21 a 23 de julho .

. Os jogos de volta dos playoffs serão realizados de 28 a 30 de julho .

. As oitavas de final terão jogos de ida de 11 a 13 de agosto .

. Os jogos de volta das oitavas serão disputados de 18 a 20 de agosto .

. As quartas de final terão partidas de ida de 8 a 10 de setembro .

. Os jogos de volta das quartas serão disputados de 15 a 17 de setembro .

. As semifinais terão jogos de ida de 13 a 14 de outubro .

. As partidas de volta das semifinais serão realizadas de 20 a 21 de outubro .

. A final, em jogo único, está marcada para 21 de novembro.

Premiação da Sul-Americana

A participação nos playoffs rende US$ 500 mil, valor equivalente a R$ 2,575 milhões. A presença nas oitavas de final vale US$ 600 mil, ou R$ 3,090 milhões.

Nas quartas de final, a premiação será de US$ 700 mil, equivalente a R$ 3,6 milhões. Na semifinal, o valor será de US$ 800 mil, ou R$ 4,12 milhões.

O vice-campeão receberá US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 12,9 milhões. O campeão da Sul-Americana receberá US$ 10 milhões, ou R$ 50 milhões.