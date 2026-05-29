Quando começam os os playoffs e os jogos das oitavas de final da Sul-Americana 2026?

(Rubens Chiri/Saopaulofc.net/Flickr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de maio de 2026 às 13h16.
Após o fim da fase de grupos, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana.
São Paulo, Botafogo e Atlético-MG garantiram vaga direta nas oitavas de final após liderarem seus grupos. Já Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vasco terminaram na segunda colocação e disputarão os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.Confira resultados dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana
Os playoffs da Sul-Americana acontecem entre os dias 21 e 30 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo. Já as oitavas de final serão disputadas entre os dias 11 e 20 de agosto.
A participação nos playoffs rende US$ 500 mil, valor equivalente a R$ 2,575 milhões. A presença nas oitavas de final vale US$ 600 mil, ou R$ 3,090 milhões.
Nas quartas de final, a premiação será de US$ 700 mil, equivalente a R$ 3,6 milhões. Na semifinal, o valor será de US$ 800 mil, ou R$ 4,12 milhões.
O vice-campeão receberá US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 12,9 milhões. O campeão da Sul-Americana receberá US$ 10 milhões, ou R$ 50 milhões.