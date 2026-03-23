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Filme com Ryan Gosling lidera bilheteria e registra maior estreia do ano

Produção arrecada US$ 80,5 milhões no fim de semana de lançamento e bate recorde da Amazon MGM

Ryan Gosling: estrela de 'Project Hail Mary', filme que liderou a bilheteria do ano na estreia (John Shearer/Getty Images)

Ryan Gosling: estrela de 'Project Hail Mary', filme que liderou a bilheteria do ano na estreia (John Shearer/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 23 de março de 2026 às 22h49.

O filme "Project Hail Mary", estrelado por Ryan Gosling, registrou a maior estreia do ano nas bilheterias e estabeleceu um novo recorde para a Amazon MGM Studios. De acordo com a Variety, a produção arrecadou US$ 80,5 milhões no fim de semana de lançamento nos Estados Unidos.

O desempenho superou as projeções iniciais, que indicavam uma abertura em torno de US$ 65 milhões, impulsionado por críticas positivas e forte repercussão entre o público.

Além de liderar a bilheteria anual, o longa também se tornou a maior estreia da história do estúdio, ultrapassando "Creed III", que havia arrecadado US$ 58 milhões em 2023.

No mercado internacional, "Project Hail Mary" também teve desempenho expressivo, com US$ 60,4 milhões em 82 países, somando uma estreia global de US$ 140,9 milhões.

Produção de alto orçamento mira sucesso prolongado

Baseado no best-seller de Andy Weir, autor de "Perdido em Marte", o filme custou cerca de US$ 200 milhões para ser produzido, além de investimentos adicionais em marketing.

Dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, o longa acompanha um cientista em missão espacial para salvar a Terra da extinção.

A produção alcançou 95% de aprovação no Rotten Tomatoes e recebeu nota “A” do público no CinemaScore, indicando forte aceitação.

Estreia acontece em momento decisivo para a Amazon

O desempenho de "Project Hail Mary" ocorre em um momento estratégico para a Amazon MGM Studios, que busca consolidar sua presença nos cinemas após a aquisição da MGM por US$ 8 bilhões em 2022.

Nos últimos meses, o estúdio enfrentou resultados irregulares nas bilheterias, o que aumentou a expectativa em torno do novo lançamento.

Entre os demais filmes em cartaz, a animação "Cara de Um, Focinho de Outro" ficou em segundo lugar, com US$ 18 milhões no fim de semana e US$ 242 milhões acumulados globalmente.

Já o terror "Casamento Sangrento - A Viúva" estreou com US$ 9 milhões, enquanto o filme indiano "Dhurandhar 2: A Vingança" registrou US$ 9,5 milhões, marcando um recorde para produções de Bollywood na América do Norte.

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