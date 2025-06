Justiça rejeita processo de US$ 400 milhões de Justin Baldoni contra Blake Lively e Ryan Reynolds

A disputa judicial envolvendo o ator e diretor Justin Baldoni e os atores Blake Lively e Ryan Reynolds, que chegou a US$ 400 milhões, foi rejeitada pela Justiça americana, representando uma derrota significativa para Baldoni.

Início da controvérsia

A controvérsia iniciou em dezembro de 2024, quando Blake Lively entrou com uma queixa contra Baldoni, acusando-o de assédio sexual durante as filmagens do filme "É Assim Que Acaba", no qual ambos atuaram e produziram.

A atriz alegou que Baldoni criou um ambiente de trabalho hostil, incluindo acusações de que ele teria mostrado vídeos impróprios, discutido seu vício em pornografia e tentado incluir cenas sexuais explícitas e não consensuais no projeto.

Lively também denunciou que teria sofrido retaliações após levantar as denúncias sobre esses comportamentos.

Resposta de Baldoni e processo de contra-ataque

Em resposta, Justin Baldoni negou todas as acusações e, em janeiro de 2025, entrou com uma ação judicial contra Lively, seu marido Ryan Reynolds e a equipe de relações públicas da atriz. O diretor de "É Assim Que Acaba" alegou extorsão civil, difamação, invasão de privacidade e conspiração para tomar controle do filme, pedindo uma indenização de US$ 400 milhões, além de um julgamento por júri.

Além disso, Baldoni processou o jornal The New York Times pela publicação de uma matéria baseada nas acusações de Lively, alegando que o veículo divulgou informações “grosseiramente editadas e manipuladas” com o intuito de prejudicá-lo.

Desfecho judicial

O embate jurídico entre as partes gerou um cenário de intensas trocas de acusações públicas, com promessas de divulgação de mensagens privadas e documentos internos, além de grande repercussão internacional devido aos nomes envolvidos. No entanto, o processo contra Blake Lively e Ryan Reynolds foi arquivado pelo juiz responsável pelo caso, que considerou que as evidências apresentadas não eram suficientes para sustentar as acusações contra o casal.

Com isso, a batalha judicial, que gerou uma série de repercussões e reflexões sobre assédio, poder em Hollywood e o impacto das celebridades na mídia, entra em uma nova fase, mas esta etapa foi concluída com uma derrota para Baldoni.

Este desfecho não implica necessariamente no fim da disputa, pois outras questões podem ainda ser abordadas nos tribunais, mas representa um marco significativo no processo.