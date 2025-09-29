'Amores Materialistas', com Pedro Pascal e Dakota Johnson, chega ao streaming; saiba como assistir

O filme “Amores Materialistas”, estrelado por Pedro Pascal, Dakota Johnson e Chris Evans, chegou ao streaming no dia 26 de setembro.

A produção arrecadou US$ 101,3 milhões mundialmente desde julho, um dos maiores sucessos de bilheteria do ano.

Trama sobre amor e escolhas

Dirigido por Celine Song, indicada ao Oscar por “Vidas Passadas” (2023), o longa retrata os dilemas dos relacionamentos modernos. A história acompanha Lucy (Dakota Johnson), uma casamenteira em crise que se vê em um triângulo amoroso.

Ela conhece Harry (Pedro Pascal), homem rico e aparentemente perfeito, mas seu ex-namorado John (Chris Evans) ressurge, provocando conflitos pessoais e emocionais.

Embora seja apresentado como uma comédia romântica, o filme traz reflexões sobre o preço do amor e as complexidades das relações contemporâneas. A direção de Celine Song é destacada pela crítica por construir personagens complexos e fugir de fórmulas tradicionais do gênero.

Onde assistir Amores Materialistas?

O filme está disponível no catálogo do HBO Max para assinantes desde o dia 26.