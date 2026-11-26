Um dos vilões mais famosos de "Dexter", a voz original de Lorde Farquaad em "Shrek" e um dos rostos de "Game of Thrones" têm encontro marcado em Hogwarts. A HBO reuniu veteranos do cinema, da televisão e do teatro para o elenco de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", que estreia em 25 de dezembro na HBO Max.

Enquanto os jovens Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout assumem os papéis de Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley, o elenco adulto reúne vencedores do Emmy, do Globo de Ouro, do BAFTA e do Tony, além de indicados ao Oscar.

Conheça os grandes nomes da nova adaptação dos livros de J.K. Rowling e saiba onde você já viu esses atores.

John Lithgow (Alvo Dumbledore)

Um dos nomes mais premiados do elenco, o americano John Lithgow assume o papel do diretor de Hogwarts, interpretado por Richard Harris e Michael Gambon nos filmes da franquia.

Vencedor de seis prêmios Emmy e dois Tony, o ator recebeu duas indicações ao Oscar por suas atuações em "O Mundo Segundo Garp" (1982) e "Laços de Ternura" (1983).

Na televisão, interpretou o assassino Trinity na quarta temporada de "Dexter" e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill em "The Crown", papéis que lhe renderam estatuetas do Emmy.

Seu currículo também inclui a sitcom "Uma Família de Outro Mundo", os filmes "Interestelar" (2014) e "Conclave" (2024), além da voz de Lorde Farquaad na versão original de "Shrek" (2001).

Janet McTeer (Minerva McGonagall)

A atriz britânica Janet McTeer assume o papel da professora de Transfiguração e diretora da Grifinória, eternizado por Maggie Smith nos cinemas.

McTeer acumula duas indicações ao Oscar, pelos filmes "Livre para Amar" (1999) e "Albert Nobbs" (2011). O primeiro também lhe rendeu um Globo de Ouro.

Entre seus trabalhos na televisão estão "Ozark", na qual interpretou a advogada Helen Pierce, e "Jessica Jones", produção da Marvel em que viveu Alisa Jones, mãe da protagonista.

A atriz também participou dos filmes "Como Eu Era Antes de Você" (2016) e "O Menu" (2022).

Paapa Essiedu (Severo Snape)

O ator britânico Paapa Essiedu assume um dos personagens mais populares da saga, o professor de Poções interpretado por Alan Rickman nos oito filmes originais.

Essiedu ganhou projeção internacional com "I May Destroy You" (2020), série criada e protagonizada por Michaela Coel. Sua atuação como Kwame lhe rendeu indicações ao Emmy e ao BAFTA.

O ator também protagonizou "The Lazarus Project" e participou de "Gangs of London" e "Black Mirror", no episódio "Demônio 79".

Com uma carreira consolidada nos palcos britânicos, Essiedu também interpretou Hamlet em uma montagem da Royal Shakespeare Company.

Nick Frost (Rúbeo Hagrid)

Conhecido por suas atuações em comédias britânicas, Nick Frost viverá o guarda-caça de Hogwarts e primeiro amigo de Harry no mundo bruxo. O personagem foi interpretado por Robbie Coltrane nos cinemas.

Frost ganhou fama com a chamada Trilogia Cornetto, dirigida por Edgar Wright e estrelada ao lado de Simon Pegg:

"Todo Mundo Quase Morto" (2004);

(2004); "Chumbo Grosso" (2007);

(2007); "Heróis de Ressaca" (2013).

O ator também esteve em "Paul: O Alien Fugitivo" (2011), "Branca de Neve e o Caçador" (2012) e na versão live-action de "Como Treinar o Seu Dragão" (2025), como Bocão Bonarroto.

Warwick Davis (Fílio Flitwick)

Warwick Davis é um dos rostos mais familiares para os fãs de Harry Potter. O ator retorna à franquia para interpretar o professor de Feitiços, papel que já desempenhou nos filmes originais.

Na saga cinematográfica, Davis também viveu o duende Grampo em "Harry Potter e as Relíquias da Morte".

Sua carreira está ligada a grandes franquias da cultura pop. Ele interpretou o ewok Wicket em "Star Wars: O Retorno de Jedi" (1983), protagonizou "Willow: Na Terra da Magia" (1988) e ficou conhecido entre os fãs de terror pela franquia "O Duende".

Anton Lesser (Garrick Olivaras)

Os fãs de "Game of Thrones" poderão reconhecer o novo fabricante de varinhas do Beco Diagonal. Anton Lesser interpretou Qyburn, o conselheiro de Cersei Lannister, na série da HBO.

O ator britânico também esteve em "Andor", do universo de Star Wars, como o oficial imperial Partagaz, e em "The Crown", na qual deu vida ao primeiro-ministro Harold Macmillan.

Na nova adaptação, Lesser assume o personagem interpretado por John Hurt nos cinemas.

Johnny Flynn (Lúcio Malfoy)

Ator e músico, Johnny Flynn interpretará o pai de Draco Malfoy, papel que pertenceu a Jason Isaacs na franquia cinematográfica.

Entre seus trabalhos mais conhecidos estão "Emma" (2020), ao lado de Anya Taylor-Joy, e "Stardust" (2020), cinebiografia na qual interpretou o cantor David Bowie.

Flynn também protagonizou a série "Lovesick", da Netflix, e participou de "Ripley" (2024), estrelada por Andrew Scott.

Katherine Parkinson (Molly Weasley)

A matriarca da família Weasley será interpretada por Katherine Parkinson, atriz britânica vencedora do BAFTA.

Seu trabalho mais conhecido é na sitcom "The IT Crowd", em que interpretou Jen Barber, gerente do departamento de tecnologia de uma empresa.

Parkinson também participou das séries "Humans", "Sherlock" e "Rivais". Nos filmes de Harry Potter, Molly Weasley foi interpretada por Julie Walters.

Bel Powley (Petúnia Dursley)

A atriz britânica viverá a tia de Harry Potter, responsável por criá-lo após a morte de seus pais.

Powley ganhou destaque no cinema ao protagonizar "O Diário de uma Adolescente" (2015), filme que lhe rendeu reconhecimento da crítica e o Troféu Chopard no Festival de Cannes de 2016.

Na televisão, esteve em "The Morning Show", ao lado de Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, e protagonizou "Uma Luz na Escuridão" (2023), série sobre a mulher que ajudou a esconder Anne Frank e sua família durante a Segunda Guerra Mundial.

Daniel Rigby (Valter Dursley)

Vencedor do BAFTA de melhor ator por "Eric and Ernie" (2011), Daniel Rigby assume o papel do tio de Harry, interpretado por Richard Griffiths nos filmes.

O britânico também participou de "Black Mirror", no episódio "Momento Waldo", e das séries "Tom Jones" e "Nell, a Renegada".

Bertie Carvel (Cornélio Fudge)

Vencedor de um Tony e dois prêmios Laurence Olivier, Bertie Carvel interpretará o ministro da Magia.

O britânico viveu o primeiro-ministro Tony Blair em "The Crown" e Baelor Targaryen em "O Cavaleiro dos Sete Reinos", derivada de "Game of Thrones".

No teatro, ganhou destaque por interpretar a diretora Agatha Trunchbull no musical "Matilda".

Paul Whitehouse (Argos Filch)

O zelador de Hogwarts será interpretado por Paul Whitehouse, um dos nomes conhecidos da comédia britânica e vencedor de cinco prêmios BAFTA.

O ator ganhou fama com programas como "The Fast Show" e "Harry & Paul". No cinema, participou de "A Morte de Stalin" (2017) e emprestou sua voz a personagens de "A Noiva Cadáver" (2005).

Outros destaques do elenco de Harry Potter

Peter Serafinowicz (Pirraça): conhecido por "Guardiões da Galáxia" (2014) e "The Tick" , interpretará o poltergeist de Hogwarts que ficou de fora dos filmes originais.

conhecido por (2014) e , interpretará o poltergeist de Hogwarts que ficou de fora dos filmes originais. Louise Brealey (Madame Hooch): ficou conhecida como Molly Hooper em "Sherlock" , série estrelada por Benedict Cumberbatch.

ficou conhecida como Molly Hooper em , série estrelada por Benedict Cumberbatch. Leigh Gill (Grampo): participou de "Game of Thrones" e interpretou Gary em "Coringa" (2019).

participou de e interpretou Gary em (2019). David Threlfall (voz do Chapéu Seletor): ganhou fama como Frank Gallagher na versão britânica de "Shameless" .

ganhou fama como Frank Gallagher na versão britânica de . Bríd Brennan (Madame Pomfrey): vencedora do Tony, participou de produções como "Peaky Blinders" e "Brooklyn" (2015).

Como será a série de Harry Potter?

"Harry Potter e a Pedra Filosofal" terá oito episódios e adaptará o primeiro dos sete livros escritos por J.K. Rowling. O projeto prevê uma adaptação dos sete volumes da saga, com espaço para explorar personagens, acontecimentos e detalhes do universo bruxo que ficaram de fora dos filmes.

A produção tem Francesca Gardiner como showrunner e Mark Mylod como diretor e produtor executivo, ambos conhecidos pelo trabalho na premiada série "Succession".

Confira o trailer de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal':