A disputa entre Argentina e Reino Unido pelas Ilhas Malvinas ganhou um novo capítulo, desta vez, nos tribunais internacionais. Neste sábado, 28, o Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM)divulgará uma decisão sobre o pedido argentino para suspender atividades de exploração de petróleo em águas próximas ao arquipélago. O caso envolve um projeto conduzido pela britânica Rockhopper Exploration e pela israelense Navitas Petroleum e reacende uma controvérsia territorial que atravessa quase dois séculos.

A decisão será anunciada em Hamburgo, na Alemanha, às 8h no horário de Brasília, mas não significa que o tribunal vai decidir quem é o dono das ilhas. O julgamento trata de um pedido de medidas urgentes apresentado pela Argentina para impedir que o projeto petrolífero avance enquanto a disputa jurídica entre os dois países continua.

O centro da disputa é o projeto Sea Lion, que prevê o desenvolvimento de um campo de petróleo localizado ao norte das Malvinas. A iniciativa é conduzida pela britânica Rockhopper Exploration em parceria com a israelense Navitas Petroleum.

A Argentina considera ilegal a exploração porque reivindica a soberania sobre as ilhas e sobre os espaços marítimos ao redor delas. Para o governo de Javier Milei, o Reino Unido não poderia autorizar unilateralmente atividades econômicas em uma região cuja jurisdição Buenos Aires também reivindica.

Em 28 de setembro, o governo argentino iniciou um procedimento de arbitragemcontra os britânicos. Enquanto o tribunal responsável por analisar a controvérsia é constituído, a Argentina recorreu ao Tribunal do Direito do Mar para pedir medidas provisórias.

Nas audiências realizadas em 10 e 11 de novembro, a delegação argentina solicitou que o Reino Unido impeça novas perfurações para exploração de petróleo, a instalação de estruturas de produção e a concessão de novas autorizações para atividades de hidrocarbonetos na região.

Por que as Malvinas são disputadas?

A Argentina reivindica as ilhas como parte de seu território, enquanto o Reino Unido controla o arquipélago desde 1833 e o considera um território britânico ultramarino. Os argentinos usam o nome Malvinas; os britânicos, Falklands.

A disputa chegou ao campo militar em 1982, quando a Argentina ocupou as ilhas. O Reino Unido enviou forças para retomá-las, dando início a uma guerra de 74 dias, encerrada com a rendição argentina. O conflito deixou 649 argentinos e 255 britânicos mortos.

Em 1965, uma resolução das Nações Unidas reconheceu a existência da disputa de soberania e pediu que os dois países buscassem uma solução por meio de negociações. Mais de quatro décadas depois da guerra, porém, não houve acordo.

Outro ponto de divergência é a posição dos moradores das ilhas. Em um referendo realizado em 2013, 99,8% dos participantes votaram pela manutenção do vínculo com o Reino Unido. A Argentina contesta a aplicação do princípio de autodeterminação à população local e afirma que a questão deve ser resolvida entre os dois Estados.

*Com AFP