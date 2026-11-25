Hagrid e tio Valter têm encontro marcado em São Paulo. Nick Frost e Daniel Rigby, que vivem os personagens na série da HBO "Harry Potter e a Pedra Filosofal", sobem ao palco da CCXP26 com a showrunner Francesca Gardiner para contar como foi levar Hogwarts de volta às telas. O painel acontece 19 dias antes da estreia.

O painel acontece no domingo, 6 de dezembro, às 18h30, e encerra a programação do Palco Thunder, o principal da feira. A CCXP26 vai de 3 a 6 de dezembro, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista.

Quem vem ao Brasil para o painel?

Nick Frost interpreta Rúbeo Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts que revela a Harry que ele é um bruxo. Daniel Rigby vive Valter Dursley, o tio que cria o garoto com a mulher, Petúnia, e tenta impedir que ele receba as cartas da escola de magia. Os dois personagens estão no centro da passagem de Harry da casa dos tios para Hogwarts.

Francesca Gardiner, que comanda a adaptação como showrunner, também assina o roteiro e a produção executiva. Os três são os convidados anunciados pela HBO Max para o Thunder.

O que a HBO vai mostrar no Palco Thunder?

Segundo a própria HBO Max, o painel terá conteúdo exclusivo de bastidores e uma conversa sobre como a série foi desenvolvida e produzida. Gardiner vai falar do processo de levar o livro para a televisão, enquanto Frost e Rigby vão contar como foi interpretar Hagrid e Valter.

A HBO Max também prepara um estande imersivo de mais de 1.000 m² no pavilhão do evento. O Palco Omelete também recebe uma apresentação dedicada à série no domingo, 6.

Para acompanhar o painel principal, é preciso ter ingresso válido para o domingo. O acesso ao Thunder por fila geral está sujeito à lotação. Para comprar ingressos, acesse o site oficial da feira.

Quando estreia a nova série de Harry Potter?

"Harry Potter e a Pedra Filosofal" estreia em 25 de dezembro, no canal HBO e na HBO Max. A primeira temporada terá oito episódios e adapta o primeiro livro de J.K. Rowling, em que Harry descobre que é bruxo e começa a estudar em Hogwarts.

Além do novo trio de protagonistas, o elenco reúne John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall e Paapa Essiedu como Severo Snape.