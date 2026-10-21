Globo de Ouro barra 'Michael' de categorias de musical e comédia; entenda o motivo

O filme "Michael", cinebiografia de Michael Jackson estrelada por Jaafar Jackson, teve sua inscrição nas categorias de musical ou comédia do Globo de Ouro rejeitada pelo comitê da premiação. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 20, pelo Gold Derby.

Com a decisão, o longa deverá disputar espaço nas categorias de drama. A mudança pode tornar a competição pelo prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama mais difícil para Jaafar Jackson, intérprete do Rei do Pop.

O estúdio Lionsgate, responsável pelo lançamento, ainda pode contestar a classificação dentro do prazo previsto para as inscrições.

Por que o Globo de Ouro rejeitou 'Michael'?

A decisão está relacionada aos critérios utilizados para classificar os filmes concorrentes. Pelas regras do Globo de Ouro, um musical precisa utilizar canções para desenvolver a trama, além dos diálogos convencionais.

Segundo informações do Gold Derby, o comitê entendeu que as performances musicais de "Michael" não contribuem o suficiente para fazer a história avançar. A presença de músicas e números ligados à carreira do cantor, portanto, não foi considerada suficiente para enquadrar a produção nessa categoria.

A interpretação ajuda a explicar por que uma cinebiografia sobre um dos artistas mais conhecidos da história da música pode acabar concorrendo como drama. A classificação considera a função da música dentro da narrativa, e não somente a importância do repertório ou a trajetória do protagonista.

Disputa por Melhor Ator fica mais competitiva

A classificação como drama coloca Jaafar Jackson em uma disputa com atores de produções que também estão entre as apostas para a temporada de premiações. Entre eles está Matt Damon, protagonista de "A Odisseia", filme dirigido por Christopher Nolan. Andrew Scott e John Malkovich também foram citados entre os possíveis concorrentes.

Para Jaafar, a mudança representa um desafio de campanha. A categoria de musical ou comédia poderia oferecer um conjunto diferente de concorrentes, enquanto a disputa dramática reúne interpretações de filmes com propostas variadas.

O desempenho do ator também será acompanhado pelo peso da transformação física e da reprodução dos movimentos e da presença de palco de Michael Jackson. Jaafar é sobrinho do cantor e interpreta o protagonista na produção dirigida por Antoine Fuqua.

Jaafar Jackson: ator interpreta Michael Jackson no filme 'Michael' (Glen Wilson/Lionsgate/Divulgação)

Colman Domingo continua elegível

Apesar da mudança, Colman Domingo, que interpreta Joe Jackson, pai do cantor, continua elegível à categoria de Melhor Ator Coadjuvante.

Isso acontece porque as categorias de atuação coadjuvante do Globo de Ouro não são divididas entre drama e musical ou comédia. Assim, a classificação do filme não altera a elegibilidade de Domingo nessa disputa. Nia Long, que também integra o elenco, segue a mesma regra para a categoria correspondente de atriz coadjuvante.

Colman Domingo como Joe Jackson em "Michael" (Lionsgate/Divulgação)

Lionsgate ainda pode contestar a decisão

A Lionsgate tem a possibilidade de recorrer da classificação e tentar manter "Michael" nas categorias de musical ou comédia. Ainda de acordo com o Gold Derby, o prazo para contestação se encerra no fim de outubro, antes da conclusão das inscrições para a premiação.

A decisão final terá impacto na estratégia de divulgação do longa durante a temporada de premiações. A categoria escolhida influencia os concorrentes diretos e a maneira como a campanha apresenta os méritos da produção aos votantes.

Quando será o Globo de Ouro?

O Globo de Ouro 2027 será realizado no dia 10 de janeiro, dando continuidade à temporada de premiações de cinema e televisão que antecede o Oscar.

A cerimônia será apresentada pela comediante Nikki Glaser, que retorna como anfitriã pelo terceiro ano consecutivo. O anúncio dos indicados será no dia 7 de dezembro.