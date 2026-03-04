Jovem Sherlock: tudo que se sabe sobre a nova série do Prime Video

A série “Jovem Sherlock” estreia no Prime Video nesta quarta-feira, 4. Dirigida por Guy Ritchie, a produção apresenta uma fase ainda não contada da vida de Sherlock Holmes.

Os oito episódios foram disponibilizados simultaneamente na plataforma.

Protagonizada por Hero Fiennes Tiffin como Sherlock, a série traz Dónal Finn no papel de James Moriarty, Max Irons como Mycroft Holmes e Zine Tseng como a Princesa Gulun Shou'an.

O elenco inclui ainda Joseph Fiennes como Silas Holmes, Natascha McElhone como Cordelia Holmes e Clin Firth como Bucephalus Hodge.

Primeiro caso do detetive

A trama retrata Sherlock aos 19 anos, descrito como um jovem sem filtros e desajeitado. Ele se envolve em um caso de assassinato na Universidade de Oxford, que ameaça sua liberdade.

Ambientada em 1870, a história acompanha o primeiro caso do personagem criado por Arthur Conan Doyle, em uma reimaginação da origem do detetive.

A apuração leva à descoberta de uma conspiração mundial que muda completamente seu futuro.

Sherlock Holmes foi escrito por Sir Arthur Conan Doyle e apareceu pela primeira vez no romance "Um Estudo em Vermelho", publicado em 1887. A série de Guy Richie se inspirou nos livros de Andy Lane sobre a origem do personagem.

Ritchie dirige a série e é produtor executivo ao lado do showrunner Matthew Parkhill. Não é a primeira vez que ele participa uma produção sobre o detetive. Em 2009, ele dirigiu "Sherlock Holmes" e, em 2011, sua sequência "Sherlock Holmes: Um Jogo de Sombras". Ambos os filmes foram estrelados por Robert Downey Jr. como Holmes e Jude Law como Watson.

Veja o trailer: