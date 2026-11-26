O mês de dezembro vai ser animado para os semideuses brasileiros! Como parte da divulgação da terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos", a Disney+ irá exibir antecipadamente o sétimo episódio na CCXP26.

A terceira temporada de "Percy Jackson" estreou na última sexta-feira, 20 de novembro, com um lançamento duplo dos episódios 1 e 2.

Como assistir ao episódio de 'Percy Jackson' na CCXP26?

A apresentação exclusiva do episódio 7 de "Percy Jackson e os Olimpianos" acontece às 11 horas de sábado, 5 de dezembro, no Palco Thunder. A jornalista e influenciadora Giovanna Pagano será a responsável por apresentar a sessão de exibição.

É recomendado que os fãs assistam aos capítulos anteriores, lançados semanalmente no streaming, antes da exibição na CCXP.

Quando o episódio 7 estreia no Disney+?

Essa exibição acontece quase uma semana antes do lançamento mundial do episódio. A estreia oficial do capítulo no Disney+ ocorre no dia 11 de dezembro.

Qual a trama da terceira temporada?

A terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" traz a história do livro "A Maldição do Titã" para as telas pela primeira vez.

Na trama, Percy parte em uma jornada para resgatar Annabeth Chase, capturada pelas forças de Cronos. Para salvar a amiga, Percy une forças a velhos e novos aliados em uma jornada cheia de perigos e reviravoltas.