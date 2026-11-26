Percy Jackson e os Olimpianos: terceira temporada da série estreou em 20 de novembro no Disney+ (Divulgação)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11h40.
A terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" chegou ao Disney+, trazendo a história do livro "A Maldição do Titã". O sétimo episódio será exibido antecipadamente na CCXP26 em dezembro, antes do lançamento global no streaming. Percy parte em uma jornada para resgatar Annabeth, capturada por Cronos, unindo aliados contra perigos.
O mês de dezembro vai ser animado para os semideuses brasileiros! Como parte da divulgação da terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos", a Disney+ irá exibir antecipadamente o sétimo episódio na CCXP26.
A terceira temporada de "Percy Jackson" estreou na última sexta-feira, 20 de novembro, com um lançamento duplo dos episódios 1 e 2.
A apresentação exclusiva do episódio 7 de "Percy Jackson e os Olimpianos" acontece às 11 horas de sábado, 5 de dezembro, no Palco Thunder. A jornalista e influenciadora Giovanna Pagano será a responsável por apresentar a sessão de exibição.
É recomendado que os fãs assistam aos capítulos anteriores, lançados semanalmente no streaming, antes da exibição na CCXP.
Essa exibição acontece quase uma semana antes do lançamento mundial do episódio. A estreia oficial do capítulo no Disney+ ocorre no dia 11 de dezembro.
A terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" traz a história do livro "A Maldição do Titã" para as telas pela primeira vez.
Na trama, Percy parte em uma jornada para resgatar Annabeth Chase, capturada pelas forças de Cronos. Para salvar a amiga, Percy une forças a velhos e novos aliados em uma jornada cheia de perigos e reviravoltas.
O sétimo episódio da terceira temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos” será exibido no sábado, 5 de dezembro, às 11h, no Palco Thunder da CCXP26.
A jornalista e influenciadora Giovanna Pagano apresentará a sessão de exibição do episódio 7 de “Percy Jackson e os Olimpianos”.
O sétimo episódio da terceira temporada estreia mundialmente no Disney+ em 11 de dezembro, quase uma semana após a exibição na CCXP26.
A terceira temporada estreou na sexta-feira, 20 de novembro, com o lançamento dos episódios 1 e 2. Os capítulos seguintes são lançados semanalmente no Disney+.
Glossário
O que é A Maldição do Titã?
É o título do livro que inspira a terceira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, onde Percy parte em uma jornada para resgatar Annabeth capturada por Cronos.