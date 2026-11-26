RESUMO ＋ Segundo a Nexus, empresa de pesquisa e inteligência de dados, 44% dos brasileiros pretendem comprar na Black Friday 2026, nesta sexta-feira, 27 de novembro. O comércio online lidera a preferência, com 52%. Embora 54% dos brasileiros nunca tenham participado da data, 91% dos consumidores que já compraram relatam experiências positivas.

Às vésperas da Black Friday de 2026 — que acontece nesta sexta-feira, 27 de novembro — a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados traz uma pesquisa sobre os hábitos de consumo, o histórico e a preferência dos brasileiros para a data.

Segundo o levantamento, 4 em cada 10 pessoas (44%) pretendem aproveitar as ofertas deste ano e para isso irão utilizar, principalmente, as promoções encontradas online. Outros 54% não pretendem gastar dinheiro na data, enquanto 11% ainda não decidiram se irão aproveitar alguma oferta até lá.

O levantamento revela também um amplo espaço de crescimento no mercado: mais da metade (54%) dos brasileiros nunca compraram na Black Friday.

Entre os 43% que já fizeram compras na data especial, a experiência é majoritariamente positiva: seis em cada dez (60%) declaram ficar sempre satisfeitos com os produtos e descontos obtidos, e outros 31% dizem ficar mais satisfeitos do que insatisfeitos — somando 91% de aprovação nas compras feitas.

Apenas 6% ficaram mais insatisfeitos do que satisfeitos e 3% declararam ficar sempre insatisfeitos.

Black Friday 2026

Para as ofertas deste ano, o público comprador é formado por 29% de consumidores recorrentes, que já compraram antes e vão repetir a dose, e 15% de estreantes, que nunca participaram da data, e pretendem comprar pela primeira vez em 2026.

Outros 8% já compraram no passado, mas não pretendem participar agora.

“A Black Friday no Brasil tem um público fiel e altamente satisfeito com a experiência de compra, ao mesmo tempo que há uma grande parcela de brasileiros que nunca participaram do evento. O desafio das marcas está em converter esse público não consumidor e mostrar para eles o nível de satisfação de quem já aderiu à data no país”, avalia Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

A pesquisa também destaca que os jovens de 18 a 24 anos são os mais entusiasmados para a próxima Black Friday: entre esse público, chega a 59% o número de brasileiros que afirmam que aproveitarão as promoções da data, sendo que 40% já participaram de outras edições e 19% vão aproveitar as ofertas pela primeira vez.

Quanto maior o poder aquisitivo e o nível educacional, maior também a intenção de consumo na data.

Entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, 57% dizem que irão aproveitar as ofertas, 13 pontos percentuais acima da média nacional e 23 p.p. a mais do que quem recebe apenas 1 salário mínimo (34%).

Entre quem cursou o ensino superior, 53% pretendem aproveitar a Black Friday contra 33% dos brasileiros que estudaram apenas até o ensino fundamental.

Em contrapartida, os mais velhos têm um peso maior nos 54% que nunca compraram na Black Friday.

Entre os brasileiros de 65 anos ou mais, 73% disseram que nunca aproveitaram descontos da data. Na faixa de 50 a 64 anos, são 60%.

Mais uma vez, a pesquisa da Nexus mostra que a base da pirâmide econômica brasileira também consome menos do que a média.

São 74% de quem ganha até 1 salário mínimo e 73% das pessoas que estudaram apenas até o ensino fundamental que nunca participaram da Black Friday.

E-commerce lidera como canal de compra

No recorte geral da intenção de compra para 2026, o comércio online mantém a liderança com 52% da preferência, contra 48% das lojas físicas. Entre os compradores experientes, a vantagem digital é ainda maior: 54% optam pela internet e 46% pelo varejo presencial.

Mas o cenário se inverte entre os estreantes de 2026: 52% pretendem fazer sua primeira compra em lojas físicas, enquanto 47% escolherão o meio digital.

O canal presencial também é a escolha prioritária entre brasileiros que ganham até um salário mínimo (63%), estudaram até o ensino fundamental (66%) e têm 65 anos ou mais (61%).

“Para as faixas de menor renda, a Black Friday na loja física representa uma oportunidade mais concreta e imediata do que navegar horas na internet comparando descontos. O consumidor que recebe até um salário mínimo valoriza ver a oferta na etiqueta, levar o produto na hora, além de aproveitar promoções pontuais”, analisa Tokarski.

Para verificar se os descontos são reais, os consumidores que pretendem comprar em 2026 priorizam os sites das lojas em que já costumam comprar (32%), seguidos por buscadores como o Google (27%), visitas às lojas físicas (23%) e aplicativos ou sites comparadores, como Zoom e Buscapé (19%).

O uso de ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT e Gemini, ainda é residual, citado por 3%.

Eletrônicos são principais compras

No histórico de compras realizadas em edições anteriores da Black Friday, os bens duráveis e itens de vestuário dominam a preferência nacional.

Mas esse perfil muda conforme a idade e a renda. Enquanto jovens de 18 a 24 anos focam em celulares (52%) e roupas (51%), os brasileiros com 50 anos ou mais e aqueles que ganham até um salário mínimo usam a data majoritariamente para equipar a casa com eletrodomésticos (56% entre 50 e 64 anos; 51% nos 65+; e 50% na faixa de até 1 S.M.).

Já categorias como informática (30%) e viagens (13%) concentram-se no público que recebe acima de cinco salários mínimos.

Apesar da preferência, a maioria dos brasileiros mantém a cautela durante o evento: 61% afirmam comprar apenas o que já haviam planejado ou precisavam previamente.

Outros 38% admitem fazer compras por impulso — sendo que 21% compram mais itens planejados do que por impulso, 10% compram mais por impulso do que planejado e 7% compram apenas sem planejamento.

A impulsividade cresce conforme a renda também aumenta, mas cai com a idade. A maioria (52%) dos jovens de 18 a 24 anos admitiram fazer compras por impulso, percentual que cai para 28% entre quem tem de 50 a 64 anos e para 36% entre os 65+.

Já quando o assunto é renda, 48% de quem ganha acima de 5 salários mínimos admitem compras por impulso. Entre quem ganha até 1 S.M, são 24%.