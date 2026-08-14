Dragão de 'Game of Thrones'? Nova espécie de lagarto é descoberta na Tailândia

Pesquisadores identificaram uma nova espécie de lagarto nas montanhas do oeste da Tailândia e decidiram homenagear um dos dragões mais conhecidos do universo de "Game of Thrones". Batizado de Acanthosaura syrax, o réptil recebeu esse nome em referência a Syrax, o dragão montado por Rhaenyra Targaryen na série da HBO.

A descoberta foi descrita em um estudo publicado na revista científica ZooKeys e amplia para 23 o número de espécies conhecidas do gênero Acanthosaura, conhecido popularmente como "dragões-cornudos-de-montanha".

Por que o lagarto recebeu esse nome?

Segundo os pesquisadores, a escolha não foi apenas uma homenagem à franquia. Assim como o dragão fictício, o Acanthosaura syrax possui coloração verde-amarelada, é um dos menores representantes do seu grupo e bota ovos proporcionalmente grandes para o tamanho do corpo.

Na série "Game of Thrones", Syrax é conhecido por sua coloração amarelada, porte relativamente menor em comparação com outros dragões e por botar um número incomum de ovos. As semelhanças levaram a equipe a batizar a nova espécie com o mesmo nome.

Como é a nova espécie de lagarto?

O novo lagarto foi encontrado em uma estreita faixa de floresta no Parque Nacional de Mae Wong, em áreas montanhosas acima de 1.290 metros de altitude. Uma de suas características mais marcantes é o papo verde-amarelado, além do pequeno porte.

Os cientistas também identificaram que o Acanthosaura syrax possui as menores escamas nas cristas do pescoço e das costas já registradas entre todas as espécies do gênero.

Outra diferença importante é a ausência da mancha preta ao redor dos olhos, presente na maioria dos outros Acanthosaura. No lugar dessa marca, o animal apresenta uma faixa escura semelhante a um colar.

Acanthosaura syrax: espécie descoberta na Tailândia chamou atenção pela coloração verde-amarelada. Foto: ZooKeys (ZooKeys)

DNA confirmou que é uma nova espécie

Além das diferenças na aparência, a equipe realizou análises genéticas para confirmar que o lagarto representava uma espécie ainda desconhecida.

A comparação de dois genes mostrou que o Acanthosaura syrax é geneticamente distinto até mesmo de seu parente mais próximo, Acanthosaura lepidogaster, reforçando sua classificação como uma nova espécie.

Descoberta pode ajudar na conservação

Os pesquisadores também acreditam que o nome inspirado em "Game of Thrones" pode contribuir para chamar atenção para a conservação das florestas montanhosas da Tailândia.

Como a espécie vive em populações fragmentadas pelas cadeias montanhosas da região, o Acanthosaura syrax poderá atuar como uma espécie-bandeira, servindo de símbolo para campanhas de preservação da fauna e dos habitats naturais onde ocorre.

Segundo os autores do estudo, esse tipo de estratégia pode fortalecer ações de conservação e aumentar a conscientização sobre a biodiversidade local.