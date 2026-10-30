Harry Potter: HBO anuncia novos atores para série; veja quem está no elenco

RESUMO ＋ A HBO anunciou nesta sexta-feira, 30, cinco novos nomes para o elenco da série Harry Potter e a Pedra Filosofal. Leo Bill interpretará Nick-Quase-Sem-Cabeça, Andrew Brooke será o Barão Sangrento, Laura Smyth viverá a Mulher Gorda, Daniel Fearn fará o Frei Gorducho e David Threlfall dará voz ao Chapéu Seletor. A produção estreia em 25 de dezembro na HBO Max.

A HBO anunciou cinco novos atores para a série Harry Potter e a Pedra Filosofal, que estreia em 25 de dezembro na HBO Max. Os nomes divulgados nesta sexta-feira, 30, interpretarão personagens ligados à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Entre as novidades estão os intérpretes dos fantasmas das casas de Hogwarts, da Mulher Gorda, que guarda a entrada da sala comunal da Grifinória, e do Chapéu Seletor, responsável por distribuir os estudantes entre as quatro casas da escola.

A produção adapta o primeiro livro da saga de J.K. Rowling e acompanha Harry Potter em seu primeiro ano em Hogwarts, após descobrir, aos 11 anos, que é um bruxo.

Quem são os novos atores da série Harry Potter?

Os cinco nomes anunciados pela HBO são:

Leo Bill: Nick-Quase-Sem-Cabeça;

Ator Leo Bill vai interpretar o personagem Nick-Quase-Sem-Cabeça na série de Harry Potter, que estreia a primeira temporada em 25 de dezembro de 2026. (Maëva Demurger/Divulgação/HBO Max/)

Andrew Brooke: Barão Sangrento

Ator Andrew Brooke vai interpretar o personagem Barão Sangrento na série de Harry Potter que estreia a primeira temporada em 25 de dezembro de 2026 (Ben Wilkin/Divulgação/HBO Max)

Laura Smyth: Mulher Gorda;

A atriz Laura Smyth interpreta a personagem Mulher Gorda na série de Harry Potter que estreia em 25 de dezembro de 2026. (Actors Headshots LondonDivulgação/HBO Max)

Daniel Fearn: Frei Gorducho;

O ator Daniel Fearn interpreta o personagem Frei Gorducho na série de Harry Potter que estreia em 25 de dezembro de 2026 (Brandon BishopDivulgação/HBO Max)

David Threlfall: voz do Chapéu Seletor.

David Threlfall fará a voz do Chapéu Seletor na versão original da série de Harry Potter que estreia em 25 de dezembro de 2026. (Divulgação/HBO Max)

Nick-Quase-Sem-Cabeça é o fantasma da Grifinória, enquanto o Barão Sangrento representa a Sonserina e o Frei Gorducho é o fantasma da Lufa-Lufa.

A Mulher Gorda aparece no retrato que protege a entrada da sala comunal da Grifinória. Já o Chapéu Seletor é responsável pela escolha da casa de cada novo aluno de Hogwarts.

Quem está no elenco da nova série Harry Potter?

Os novos atores se juntam ao trio principal, formado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout, que interpretarão Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley, respectivamente.

O elenco também inclui:

John Lithgow: Alvo Dumbledore;

Alvo Dumbledore; Janet McTeer: Minerva McGonagall;

Minerva McGonagall; Paapa Essiedu: Severo Snape;

Severo Snape; Nick Frost: Rúbeo Hagrid.

A primeira temporada acompanha a chegada de Harry a Hogwarts. Criado pelos tios, o menino descobre que pertence ao mundo da magia ao receber uma carta de admissão para a escola.

Na nova rotina, ele conhece Hermione e Rony, faz amizades e começa a descobrir os perigos ligados ao próprio passado.

Quando estreia a série Harry Potter na HBO Max?

A série Harry Potter e a Pedra Filosofal estreia em 25 de dezembro de 2026 na HBO Max, conforme o anúncio da HBO.

A adaptação tem roteiro e produção executiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod também atua como produtor executivo e dirigirá diversos episódios.

J.K. Rowling participa da produção executiva ao lado de Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman. A série é produzida pela HBO em associação com a Brontë Film and TV e a Warner Bros. Television.