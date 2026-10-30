Harry Potter: HBO anuncia novos atores para série; veja quem está no elenco

Harry Potter: HBO anuncia cinco novos integrantes do elenco da série, que estreia em dezembro na HBO Max. (Divulgação/HBO )
Repórter
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13h07.
A HBO anunciou nesta sexta-feira, 30, cinco novos nomes para o elenco da série Harry Potter e a Pedra Filosofal. Leo Bill interpretará Nick-Quase-Sem-Cabeça, Andrew Brooke será o Barão Sangrento, Laura Smyth viverá a Mulher Gorda, Daniel Fearn fará o Frei Gorducho e David Threlfall dará voz ao Chapéu Seletor. A produção estreia em 25 de dezembro na HBO Max.
A HBO anunciou cinco novos atores para a série Harry Potter e a Pedra Filosofal, que estreia em 25 de dezembro na HBO Max. Os nomes divulgados nesta sexta-feira, 30, interpretarão personagens ligados à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.
Entre as novidades estão os intérpretes dos fantasmas das casas de Hogwarts, da Mulher Gorda, que guarda a entrada da sala comunal da Grifinória, e do Chapéu Seletor, responsável por distribuir os estudantes entre as quatro casas da escola.
A produção adapta o primeiro livro da saga de J.K. Rowling e acompanha Harry Potter em seu primeiro ano em Hogwarts, após descobrir, aos 11 anos, que é um bruxo.
Os cinco nomes anunciados pela HBO são:
Nick-Quase-Sem-Cabeça é o fantasma da Grifinória, enquanto o Barão Sangrento representa a Sonserina e o Frei Gorducho é o fantasma da Lufa-Lufa.
A Mulher Gorda aparece no retrato que protege a entrada da sala comunal da Grifinória. Já o Chapéu Seletor é responsável pela escolha da casa de cada novo aluno de Hogwarts.
Os novos atores se juntam ao trio principal, formado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout, que interpretarão Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley, respectivamente.
O elenco também inclui:
A primeira temporada acompanha a chegada de Harry a Hogwarts. Criado pelos tios, o menino descobre que pertence ao mundo da magia ao receber uma carta de admissão para a escola.
Na nova rotina, ele conhece Hermione e Rony, faz amizades e começa a descobrir os perigos ligados ao próprio passado.
A série Harry Potter e a Pedra Filosofal estreia em 25 de dezembro de 2026 na HBO Max, conforme o anúncio da HBO.
A adaptação tem roteiro e produção executiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod também atua como produtor executivo e dirigirá diversos episódios.
J.K. Rowling participa da produção executiva ao lado de Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman. A série é produzida pela HBO em associação com a Brontë Film and TV e a Warner Bros. Television.
Harry Potter e a Pedra Filosofal estreia em 25 de dezembro de 2026 na HBO Max.
Dominic McLaughlin interpretará Harry Potter. Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout viverá Rony Weasley.
David Threlfall será responsável pela voz do Chapéu Seletor, segundo o anúncio da HBO.
O personagem será interpretado por Leo Bill, um dos cinco novos atores anunciados para a produção.
A nova adaptação de Harry Potter será lançada na plataforma de streaming HBO Max.