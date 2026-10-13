BBC prepara série documental sobre J.K. Rowling, autora de Harry Potter

RESUMO ＋ A emissora britânica BBC prevê para 2027 a estreia de um documentário em duas partes sobre a vida e a carreira de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. A série tratará da criação e do sucesso da saga, além das declarações da escritora sobre independência da Escócia, feminismo e identidade de gênero. Rowling não será entrevistada.

A BBC prepara um documentário em duas partes sobre a vida e carreira de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Segundo a emissora, a produção vai abordar desde a criação da saga, que se tornou um fenômeno editorial e cinematográfico, até as polêmicas envolvendo as declarações da escritora sobre identidade de gênero.

Com o título provisório de JK Rowling, a série será produzida pela Rogan Productions. O primeiro episódio vai se concentrar na trajetória da autora e no sucesso de Harry Potter. O segundo abordará suas manifestações sobre a independência da Escócia, o feminismo e a identidade de gênero.

Segundo informações do Deadline, o documentário vai reunir imagens de arquivo raras, declarações da própria Rowling e entrevistas com pessoas que trabalharam com ela ao longo da carreira. A escritora, porém, não será entrevistada para a produção, embora esteja ciente.

A relação de Rowling com a emissora britânica é marcada por aproximações e divergências. A autora colaborou com a emissora na adaptação de seus romances da série Strike, mas também criticou a cobertura da BBC sobre os direitos das pessoas trans.

A estreia do documentário está prevista para 2027, na BBC. A produção foi encomendada pela BBC Two, BBC Scotland e iPlayer, e será apresentada na MIPCOM.