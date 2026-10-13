BBC prepara série documental sobre J.K. Rowling, autora de Harry Potter

J.K. Rowling: estreia do documentário está prevista para 2027 na BBC (Getty Images/Reprodução)
Repórter
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20h00.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 20h05.
A emissora britânica BBC prevê para 2027 a estreia de um documentário em duas partes sobre a vida e a carreira de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. A série tratará da criação e do sucesso da saga, além das declarações da escritora sobre independência da Escócia, feminismo e identidade de gênero. Rowling não será entrevistada.
A BBC prepara um documentário em duas partes sobre a vida e carreira de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Segundo a emissora, a produção vai abordar desde a criação da saga, que se tornou um fenômeno editorial e cinematográfico, até as polêmicas envolvendo as declarações da escritora sobre identidade de gênero.
Com o título provisório de JK Rowling, a série será produzida pela Rogan Productions. O primeiro episódio vai se concentrar na trajetória da autora e no sucesso de Harry Potter. O segundo abordará suas manifestações sobre a independência da Escócia, o feminismo e a identidade de gênero.
Segundo informações do Deadline, o documentário vai reunir imagens de arquivo raras, declarações da própria Rowling e entrevistas com pessoas que trabalharam com ela ao longo da carreira. A escritora, porém, não será entrevistada para a produção, embora esteja ciente.
A relação de Rowling com a emissora britânica é marcada por aproximações e divergências. A autora colaborou com a emissora na adaptação de seus romances da série Strike, mas também criticou a cobertura da BBC sobre os direitos das pessoas trans.
A estreia do documentário está prevista para 2027, na BBC. A produção foi encomendada pela BBC Two, BBC Scotland e iPlayer, e será apresentada na MIPCOM.
A estreia do documentário está prevista para 2027 na BBC. A produção foi encomendada pela BBC Two, BBC Scotland e iPlayer.
O documentário abordará a trajetória de J.K. Rowling, o sucesso de Harry Potter e as declarações da escritora sobre independência da Escócia, feminismo e identidade de gênero.
O primeiro episódio será dedicado à carreira de J.K. Rowling e ao sucesso de Harry Potter. O segundo tratará das manifestações da autora sobre questões políticas e sociais.
Não. Segundo o Deadline, J.K. Rowling está ciente da produção, mas não será entrevistada; a série usará declarações da autora, imagens de arquivo raras e entrevistas com pessoas que trabalharam com ela.
A produtora Rogan Productions será responsável pela série, que tem o título provisório de JK Rowling. O documentário também será apresentado na MIPCOM.
J.K. Rowling colaborou com a BBC na adaptação dos romances da série Strike. A escritora também criticou a cobertura da emissora britânica sobre os direitos das pessoas trans.