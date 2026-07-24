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'The Morning Show' chega ao fim com 5ª temporada no Apple TV+

Apple confirma que a série estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon será encerrada na quinta temporada

'The Morning Show': Após quase uma década acompanhando os bastidores da televisão, o drama chega ao seu capítulo final (Divulgação / Apple TV)

'The Morning Show': Após quase uma década acompanhando os bastidores da televisão, o drama chega ao seu capítulo final (Divulgação / Apple TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de julho de 2026 às 10h03.

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"The Morning Show" está se preparando para encerrar um dos capítulos mais importantes da história do Apple TV. A plataforma confirmou que a série protagonizada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon terminará com sua quinta temporada, prevista para estrear em 2027.

O anúncio marca a despedida de uma produção que ajudou a consolidar o serviço de streaming desde seu lançamento.

Um dos maiores símbolos do Apple TV

Lançada em 2019, "The Morning Show" foi uma das primeiras produções originais do Apple TV e rapidamente se tornou um dos principais cartões de visita da plataforma.

O drama acompanha os bastidores de um tradicional programa matinal de televisão, explorando disputas de poder, ética jornalística, política e os impactos das transformações no universo da mídia.

Ao longo de quatro temporadas, "The Morning Show" acumulou 28 indicações ao Emmy e quatro vitórias, entre elas dois prêmios de Billy Crudup como melhor ator coadjuvante em série dramática.

A produção também concorreu ao prêmio de melhor série dramática, enquanto Jennifer Aniston e Reese Witherspoon foram indicadas por suas atuações.

Elenco retorna para a despedida

Além das protagonistas, a temporada final contará com o retorno de Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie e Jon Hamm.

Os novos episódios também terão reforços no elenco, incluindo Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes e Lizzy Caplan.

A showrunner Charlotte Stoudt afirmou que a temporada encerrará as jornadas dos personagens, acompanhando as escolhas finais de cada um e o legado construído ao longo da série.

"Foi emocionante e um privilégio escrever para esse elenco generoso e extraordinário", disse à Variety

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon celebram a trajetória

Em comunicado divulgado pela Apple, Jennifer Aniston agradeceu à equipe criativa e destacou que saber antecipadamente que a quinta temporada seria a última permitiu construir um encerramento pensado para os personagens.

“Foi um privilégio trabalhar com esse elenco incrivelmente talentoso e com nossos roteiristas, produtores e equipe extraordinários. Nos tornamos uma família e estamos todos muito animados para compartilhar esta temporada final", agradeceu a atriz.  

Reese Witherspoon também celebrou a trajetória de "The Morning Show", descrevendo a produção como uma série sobre a importância do jornalismo e da liberdade de imprensa. A atriz afirmou que participar do projeto durante nove anos foi um dos momentos mais marcantes de sua carreira.

"Esta série sempre foi mais do que um programa sobre uma redação — era um programa sobre por que a redação importa. Sobre a liberdade de imprensa e os jornalistas que protegem o quarto poder, muitas vezes a um custo altíssimo. Contar essa história foi o privilégio criativo da minha carreira", disse Whiterspoon

O que esperar da temporada final?

A Apple ainda não revelou a data exata de estreia, mas confirmou que os episódios chegarão ao catálogo em 2027. A expectativa é que a última temporada conclua as principais histórias abertas na quarta fase da série e entregue um desfecho planejado para seus protagonistas.

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