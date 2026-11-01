De Heidi Klum a Harry Styles: veja as melhores fantasias dos famosos no Halloween de 2026

O Halloween de 2026 teve celebridade fantasiada de outra celebridade, estrela revisitando o próprio passado e até uma mão decepada gigante. Entre festas e apresentações, os famosos buscaram referências no cinema, na música e nas piadas que circulam nas redes sociais.

Paris Hilton voltou ao universo de Britney Spears, enquanto Kim Kardashian encontrou inspiração dentro de casa. Já Heidi Klum manteve a tradição de transformar sua festa em uma vitrine de efeitos especiais. Confira nossa seleção de destaques.

Paris Hilton de Britney Spears

Paris Hilton recriou o figurino usado por Britney Spears na apresentação de “I’m a Slave 4 U” no VMA de 2001. O conjunto verde e a cobra sobre os ombros recuperaram uma das imagens mais conhecidas da carreira da cantora.

A escolha também mantém uma tradição de Paris: homenagear a amiga com fantasias inspiradas em diferentes momentos de sua trajetória no pop.

Kim Kardashian de North West

Kim Kardashian levou a brincadeira para o álbum de família e se fantasiou da filha North West. A empresária reproduziu o estilo da adolescente e entrou no personagem com poses inspiradas nela.

A graça da escolha está na inversão: desta vez, foi a mãe quem buscou no guarda-roupa e na personalidade da filha uma referência para chamar atenção no Halloween.

Heidi Klum de mão decepada

A modelo Heidi Klum apareceu como uma mão decepada gigante em sua tradicional festa de Halloween, em Nova York. A transformação teve sangue cenográfico e proporções que tornaram difícil reconhecer a modelo dentro da produção.

Harry Styles de Harry Styles no 'The X Factor'

Harry Styles escolheu uma referência que os fãs reconheceriam de imediato: ele mesmo na audição do “The X Factor”, em 2010. Durante uma apresentação em Nova York, o cantor recuperou o visual do adolescente que daria os primeiros passos rumo ao One Direction.

A homenagem ganhou trilha sonora com “Isn’t She Lovely”, música que ele cantou naquela audição.

Zendaya de Halle Berry

Zendaya homenageou Halle Berry ao recriar o visual usado pela atriz na première de “X-Men”, em 2000. Top estampado, calça de cintura baixa e cabelo curto recuperaram a estética do tapete vermelho daquela época. A referência colocou a moda dos anos 2000 entre os destaques da seleção.

Karol G se transforma em 'A Noiva Cadáver'

Karol G se transformou em Emily, protagonista de “A Noiva Cadáver”. A cantora também compartilhou os bastidores da transformação, que dedicou diversos profissionais e muitas horas de preparação.

Alex Consani de dedo

A modelo e atriz Alex Consani escolheu um dos capangas formados por polegares de “Pequenos Espiões”, filme de 2001. A fantasia apostou no absurdo visual dos personagens e trouxe uma referência bem-humorada para quem cresceu assistindo ao filme.

Nattan e Rafa Kalimann de 'Edward Mãos de Tesoura'

Já Nattan e Rafa Kalimann apostaram em uma fantasia de casal inspirada em “Edward Mãos de Tesoura”. O cantor interpretou Edward, enquanto a apresentadora se vestiu de Kim Boggs, personagem de Winona Ryder no longa de 1990.

Os dois se produziram para a Aviões Fantasy, festa à fantasia do cantor Xand Avião, em São Paulo.

Olivia Rodrigo de Maria Antonieta

Olivia Rodrigo levou Maria Antonieta ao Halloween com uma versão zumbi da rainha francesa, que morreu executada em uma guilhotina.

Lily Allen de Ticketmaster

Lily Allen transformou um mapa de assentos da Ticketmaster em fantasia. A roupa branca coberta de pontos azuis representava os lugares disponíveis para compra na plataforma de ingressos.

A escolha brincou com a expressão “blue dot fever”, usada nas redes para comentar mapas com muitos ingressos à venda.