O público votou para Milena Moreira entrar no "Big Brother Brasil" em janeiro de 2026. Em abril, a mineira estava na disputa pelo prêmio. Ela terminou o "BBB 26" em segundo lugar e se tornou a primeira participante escolhida pela Casa de Vidro a chegar à final do reality.

A dinâmica estreou em 2009, no "BBB 9", e já serviu tanto para selecionar novos participantes quanto para trazer eliminados de volta ao jogo. Com o vice de Milena, o segundo lugar passou a ser a melhor colocação de quem conquistou uma vaga pela Casa de Vidro.

Como Milena foi da Casa de Vidro à final do BBB?

Milena disputou uma vaga na Casa de Vidro do Sudeste, montada em um shopping de São Caetano do Sul (SP). Ela recebeu 59,3% dos votos na disputa com Gabriela e garantiu um lugar no grupo Pipoca. Naquela edição, a Globo montou cinco Casas de Vidro, uma em cada região do país.

No confinamento, Milena formou uma aliança com Ana Paula Renault, com quem dividiu a final. A veterana venceu com 75,94% da média dos votos. Milena ficou com 17,29%, à frente de Juliano Floss, terceiro colocado com 6,77%.

Davi e Isabelle também chegaram à final

Davi Brito e Isabelle Nogueira também foram escolhidos pelo público para entrar no reality. A vaga dos dois veio pelo Puxadinho do "BBB 24", que reuniu candidatos para uma seleção na estreia. Os dois chegaram à final com Matteus Amaral. Davi foi campeão e Isabelle ficou em terceiro lugar.

Matteus, Davi e Isabelle no último dia do BBB 24 (Globo / Globoplay/Reprodução)

Quando volta a Casa de Vidro?

As Casas de Vidro voltam de 8 a 10 de janeiro de 2027, antes da estreia do "BBB 27", marcada para 11 de janeiro. Segundo as informações divulgadas pela TV Globo, os candidatos terão provas diárias, e os vencedores dessas disputas poderão levar vantagens para dentro do reality.