Casa de Vidro: criada em 2009, a seleção da Globo levou 17 anos para colocar uma participante na final (Reprodução / TV Globo)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11h02.
Milena Moreira é a única participante escolhida pela Casa de Vidro que chegou à final do “Big Brother Brasil”. Ela foi vice-campeã do “BBB 26”, atrás de Ana Paula Renault.
O público votou para Milena Moreira entrar no "Big Brother Brasil" em janeiro de 2026. Em abril, a mineira estava na disputa pelo prêmio. Ela terminou o "BBB 26" em segundo lugar e se tornou a primeira participante escolhida pela Casa de Vidro a chegar à final do reality.
A dinâmica estreou em 2009, no "BBB 9", e já serviu tanto para selecionar novos participantes quanto para trazer eliminados de volta ao jogo. Com o vice de Milena, o segundo lugar passou a ser a melhor colocação de quem conquistou uma vaga pela Casa de Vidro.
Milena disputou uma vaga na Casa de Vidro do Sudeste, montada em um shopping de São Caetano do Sul (SP). Ela recebeu 59,3% dos votos na disputa com Gabriela e garantiu um lugar no grupo Pipoca. Naquela edição, a Globo montou cinco Casas de Vidro, uma em cada região do país.
No confinamento, Milena formou uma aliança com Ana Paula Renault, com quem dividiu a final. A veterana venceu com 75,94% da média dos votos. Milena ficou com 17,29%, à frente de Juliano Floss, terceiro colocado com 6,77%.
Davi Brito e Isabelle Nogueira também foram escolhidos pelo público para entrar no reality. A vaga dos dois veio pelo Puxadinho do "BBB 24", que reuniu candidatos para uma seleção na estreia. Os dois chegaram à final com Matteus Amaral. Davi foi campeão e Isabelle ficou em terceiro lugar.
As Casas de Vidro voltam de 8 a 10 de janeiro de 2027, antes da estreia do "BBB 27", marcada para 11 de janeiro. Segundo as informações divulgadas pela TV Globo, os candidatos terão provas diárias, e os vencedores dessas disputas poderão levar vantagens para dentro do reality.