Castelo que foi cenário de Taylor Swift, 'Cidadão Kane' e 'Succession' vai a leilão em NY

RESUMO ＋ O Oheka Castle, imóvel centenário em Long Island que serviu de cenário para Taylor Swift, “Cidadão Kane” e “Succession”, será leiloado em 27 de outubro, sem lance mínimo definido. Construído entre 1914 e 1919, o castelo tem 127 cômodos, ocupa pouco mais de 9 hectares e passou por uma restauração de US$ 40 milhões.

O castelo de Nova York que já serviu de cenário para Taylor Swift, “Cidadão Kane” e “Succession” será leiloado em 27 de outubro, sem lance mínimo definido. Centenário, o imóvel em Oheka Castle, em Long Island, ficou conhecido por aparecer em produções de cinema e televisão e também por receber celebridades.

Construído entre 1914 e 1919, o castelo tem 127 cômodos e arquitetura inspirada no renascimento francês. A propriedade passou por uma restauração de US$ 40 milhões e ocupa pouco mais de 9 hectares no ponto mais alto de Long Island.

Entre os nomes que tiveram eventos realizados no local estão Kevin Jonas, Anthony Weiner e Megyn Kelly.

O Castelo das telonas

Mas a trajetória do Oheka Castle no cinema começou ainda no século passado. Fotos e imagens de maquetes da propriedade foram utilizadas para representar Xanadu em “Cidadão Kane”, clássico de 1941.

Cerca de três décadas depois, o castelo apareceu em “O Golpe de John Anderson”, suspense policial estrelado por Sean Connery.

Nos anos 2000, o imóvel voltou a aparecer nas telas, em filmes como “Os Outros”, com Nicole Kidman, “A Inveja Mata”, com Jack Black, e “Jogo de Amor em Las Vegas”, com Cameron Diaz e Ashton Kutcher.

Na televisão, o Oheka Castle foi cenário das séries “Succession” e “Royal Pains”. A propriedade também apareceu em videoclipes de outros artistas, como Liam Payne e Jennifer Lopez, além de Taylor Swift na gravação de "Blank Space".

Como é o castelo que virou cenário de Hollywood

A arquitetura é uma das características mais marcantes do imóvel. Inspirado no renascimento francês, o castelo tem uma escadaria principal, um salão de festas com pé-direito superior a 7 metros, biblioteca, 34 suítes para hóspedes e um anexo com terraço para eventos de grande porte.

Os jardins também fazem parte da história da propriedade. O projeto paisagístico original foi elaborado pelos Irmãos Olmsted, filhos de Frederick Law Olmsted, responsável pelo projeto do Central Park. O terreno conta ainda com nove espelhos d’água, três fontes, arcos vegetais e estátuas europeias.

Além do castelo, o lote colocado à venda inclui um terreno adjacente de aproximadamente dois hectares. A área já foi aprovada pela prefeitura local para o desenvolvimento de 95 condomínios de luxo.

O leilão será realizado pela Concierge e por Adam Modlin, do The Modlin Group. Com mais de um século de história e uma trajetória marcada por produções cinematográficas, séries, videoclipes e eventos de celebridades, o Oheka Castle entra agora em uma nova etapa com a venda da propriedade.