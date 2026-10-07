Prime Video assume transmissão global do Emmy em acordo de R$ 450 milhões

O Prime Video será a nova casa do Emmy Awards a partir de 2027. A Amazon fechou um acordo de seis anos com a Television Academy para transmitir mundialmente a principal premiação da televisão americana.

O contrato começa com a cerimônia de setembro de 2027 e encerra o tradicional sistema de rodízio entre ABC, CBS, Fox e NBC, que transmitiam o evento desde 1995. A edição de 2026, exibida pela NBC, foi a última nesse formato.

Acordo é estimado em R$ 450 milhões

O valor oficial do contrato não foi divulgado pela Amazon nem pela Television Academy. Segundo a Variety, o Prime Video deve pagar aproximadamente US$ 15 milhões por ano pelos direitos globais.

Ao longo dos seis anos, a estimativa chega a US$ 90 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 450 milhões na cotação atual.

O montante representa um aumento em relação ao modelo anterior. ABC, CBS, Fox e NBC pagavam entre US$ 8 milhões e US$ 10 milhões anuais pelos direitos domésticos da cerimônia.

O novo acordo possui alcance mundial, o que ajuda a explicar o valor maior da negociação.

Emmy será gratuito no Prime Video

Apesar da mudança para o streaming, o público não precisará assinar o Prime Video para acompanhar a cerimônia.

A premiação será transmitida gratuitamente pela plataforma em mais de 240 países e territórios, incluindo o Brasil. A cerimônia continuará acontecendo ao vivo em setembro.

A estratégia amplia o alcance internacional do Emmy e permite que a Amazon utilize a plataforma como ponto de encontro global para a premiação.

O que muda na transmissão do Emmy?

Além de encerrar "Wheel Deal", modelo em que ABC, CBS, Fox e NBC se alternavam na transmissão do evento, a parceria também prevê a possibilidade de ampliar o conteúdo relacionado ao Emmy dentro da plataforma. Entre os projetos estão as cerimônias dedicadas às categorias técnicas e profissionais, anteriormente conhecidas como Creative Arts Emmys.

A Television Academy também pretende desenvolver conteúdos ao longo do ano, incluindo entrevistas, atrações relacionadas ao Hall da Fama e ao Television Academy Honors.

Segundo a própria Television Academy, a proposta é transformar o Emmy em uma programação mais ampla, com conteúdos que ultrapassem a noite da cerimônia principal.

"Ter um espaço dedicado no Prime Video nos permite expandir esse legado com um alcance global sem precedentes e um compromisso ainda maior com a Academia de Televisão e nossa missão ao longo do ano”, disse Cris Abrego, presidente da Academia de Televisão, em entrevista à Variety.

Parceria pode crescer nos próximos anos

O acordo entre Prime Video e Television Academy também acontece durante o processo de fusão entre a Television Academy e a National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS).

Segundo Abrego, à Variety, a conclusão da fusão poderá ocorrer em meados de 2027. Uma eventual expansão para outras premiações dependerá de novos acordos.

“Sem querer nos precipitar, isso certamente será explorado, e acho que faz sentido para nós”, disse Abrego.