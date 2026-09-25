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‘Nas Terras Perdidas’: filme baseado em conto de George R. R. Martin estreia na HBO Max

Com Milla Jovovich e Dave Bautista, fantasia acompanha uma feiticeira em busca de um poder capaz de transformar uma pessoa em lobisomem

"Nas Terras Perdidas": filme é estrelado por Milla Jovovich e Dave Bautista (Divulgação/HBO)

"Nas Terras Perdidas": filme é estrelado por Milla Jovovich e Dave Bautista (Divulgação/HBO)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11h43.

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O filme “Nas Terras Perdidas” estreia na HBO Max nesta sexta-feira, 25. Baseada em um conto de George R. R. Martin, criador do universo de "Game of Thrones", a produção traz Milla Jovovich no papel de Gray Alys, uma feiticeira que viaja a uma região misteriosa em busca de um poder mágico.

Na jornada, ela conta com a ajuda do caçador Boyce, interpretado por Dave Bautista. O longa mistura fantasia, ação, aventura e terror.

Qual é a história de 'Nas Terras Perdidas'?

Gray Alys recebe a missão de encontrar um poder que permite a uma pessoa se transformar em lobisomem. Para isso, parte rumo às Terras Perdidas acompanhada por Boyce.

A história adapta o conto homônimo de George R. R. Martin, escritor da série de livros “As Crônicas de Gelo e Fogo”, que deu origem a “Game of Thrones”.

Quem está no elenco de 'Nas Terras Perdidas'?

Além de Milla Jovovich e Dave Bautista, o elenco inclui Arly Jover. A direção é de Paul W. S. Anderson, que assina o roteiro com Constantin Werner.

Como o filme foi avaliado?

“Nas Terras Perdidas” tem nota 4,7/10 no IMDb, 41 no Metacritic, com base em 17 críticas, e 24% no Tomatometer.

Veja o trailer de 'Nas Terras Perdidas'

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