Adeus Rocket? Sean Gunn afirma ter 'aposentado' personagem da Marvel

"Os Guardiões da Galáxia" é uma das franquias mais populares da Marvel Studios, e seus personagens fazem sucesso por onde passam. Um deles, no entanto, pode não retornar mais. Sean Gunn, responsável por interpretar o guaxinim Rocket afirmou que está "aposentado" do papel.

O ator foi responsável pelos movimentos de Rocket durante os três longa-metragens de "Guardiões da Galáxia", enquanto Bradley Cooper dublou a voz do personagem.

Em um episódio do "The Brandon Davis Show", Gunn disse estar muito velho para seguir fazendo a atuação física do personagem da Marvel, devido à necessidade de se contorcer para imitar a postura do pequeno animal.

Gunn interpretou Rocket em "Guardiões da Galáxia", "Guardiões da Galáxia Vol. 2", "Vingadores: Ultimato", "Thor: Amor e Trovão", "Guardiões da Galáxia: Especial de Natal" e "Guardiões da Galáxia Vol. 3".

Uma despedida para Rocket

Durante a conversa, Gunn mencionou que acredita estar aposentado do personagem há alguns anos. O último filme de "Guardiões da Galáxia" estreou em 2023.

"Desde que fiz 50 anos, há alguns anos, aposentei-me de interpretar o Rocket", disse ele. "Não que tenham me chamado. Mas, se chamassem, acho que eu não conseguiria mais fazer a referência de movimento para o Rocket. Acho que estou velho demais."

O ator também acrescentou que, enquanto todos imaginam que seus joelhos seriam o problema, são seus pés e tornozelos que trazem mais dor.

"Fico naquela posição de agachamento do receptor e giro muito sobre os pontos de contato com o solo. Faço muitos movimentos de rotação com os tornozelos e os pés. E, ao longo dos anos, acho que isso acabou afetando um pouco a minha fisiologia”, contou.