Black Mirror: Netflix começa gravações da oitava temporada

A oitava temporada de "Black Mirror" já está sendo gravada, segundo informação da revista Variety. Ainda não há data definida para a estreia dos novos episódios.

O criador Charlie Brooker assina o roteiro e a produção executiva ao lado de Bisha K. Ali. Completam o time de produção executiva Jessica Rhoades, Annabel Jones e Louise Sutton, com Mark Kinsella como coprodutor executivo.

A série é licenciada pela Banijay Rights. Mais cedo neste ano, Brooker havia prometido que o retorno da atração seria "mais 'Black Mirror' do que nunca".

Como foi a sétima temporada de 'Black Mirror'

A sétima temporada de Black Mirror marcou um verdadeiro retorno às origens da antologia de ficção científica criada por Charlie Brooker, apostando em seis novos episódios focados no lado perturbador e dramático da tecnologia.

Com um elenco de peso que inclui Paul Giamatti, Emma Corrin, Awkwafina e Rashida Jones, a temporada traz narrativas instigantes, desde dilemas médicos e memórias fotografadas até realidades imersivas de Hollywood, e faz história ao apresentar a primeira sequência direta da série com o episódio "USS Callister: Into Infinity".

Misturando o humor ácido característico com reflexões incômodas sobre a dependência humana dos avanços digitais, este ano reafirma o lugar da atração da Netflix como um dos espelhos mais soturnos e provocantes da sociedade moderna.

Netflix renova outras apostas do catálogo britânico

O anúncio da nova temporada de "Black Mirror" veio acompanhado de uma leva de renovações na programação de origem britânica da Netflix. A plataforma confirmou uma segunda temporada para "Legends", drama de Neil Forsyth sobre agentes disfarçados da alfândega, e para o reality "Being Gordon Ramsay", que acompanha a rotina do chef e de sua família. A série "The Gentlemen" também foi renovada para uma terceira temporada, a segunda leva estreou em 3 de setembro.

"Being Gordon Ramsay" volta ao ar no ano que vem, com produção já em andamento pela Studio Ramsay Global. Segundo a sinopse divulgada, a agenda do chef segue lotada entre a administração dos restaurantes, os 25 anos de carreira a completar e o comando de um império global de marca, sem deixar de lado a família, descrita como sua "maior prioridade".