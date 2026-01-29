Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Qual a ordem cronológica dos filmes do Shrek?

Sequência começa com o Gato de Botas e termina com “O Último Pedido”, mais de uma década após o fim de Shrek

Shrek: Jeffrey Katzenberg, ex-Disney e criador de Shrek, diz que o segredo por trás de um pitch vencedor é o mesmo de um bom filme (DreamWorks/Divulgação)

Shrek: Jeffrey Katzenberg, ex-Disney e criador de Shrek, diz que o segredo por trás de um pitch vencedor é o mesmo de um bom filme (DreamWorks/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09h28.

Para assistir à franquia Shrek na ordem dos acontecimentos da história, e não por data de lançamento, o ideal é começar pelas aventuras solo do Gato de Botas, antes mesmo do ogro conhecer Fiona ou Burro.

Veja a ordem cronológica dos filmes do Shrek:

  • Gato de Botas (2011)

Antecede os eventos de Shrek. Mostra a origem do Gato e suas alianças com Humpty Dumpty e Kitty Pata Mansa.

  • Shrek (2001)

Início da jornada de Shrek, forçado a resgatar Fiona. Aqui se forma o trio principal da franquia.

  • Shrek 2 (2004)

Ocorre poucos meses depois do primeiro. Shrek e Fiona visitam os pais dela no Reino Tão Tão Distante.

  • Shrek Terceiro (2007)

Passam-se alguns anos. Com a morte do rei Harold, Shrek busca um sucessor ao trono. Fiona está grávida.

Qual a ordem cronológica de 'O Senhor dos Anéis'?
  • Shrek Para Sempre (2010)

Situado cerca de um ano após o terceiro. Mostra Shrek em crise com a rotina familiar e vivendo uma realidade alternativa após um pacto mágico.

  • Gato de Botas 2: O Último Pedido (2022)

Acontece cerca de 10 anos depois de Shrek Para Sempre. O Gato busca restaurar suas nove vidas com a ajuda de um desejo mágico.

Próximo lançamento

A DreamWorks confirmou que Shrek 5 será lançado no ano que vem.

Acompanhe tudo sobre:Filmes

Mais de Pop

Quando estreia a 2ª parte da 4ª temporada de 'Bridgerton' na Netflix?

10 filmes que completam 10 anos em 2026; veja onde assistir

10 álbuns que completam 10 anos em 2026

Quando estreia a 2ª temporada de 'Dexter: Ressurreição'?

Mais na Exame

Mercados

Toyota continua sendo a montadora que mais vende carros no mundo

Pop

Quando estreia a 2ª parte da 4ª temporada de 'Bridgerton' na Netflix?

Esporte

São Paulo x Flamengo: quem fez os gols no jogo do Brasileirão

Tecnologia

Google fecha acordo de US$ 135 milhões por uso de dados móveis sem consentimento