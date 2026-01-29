Qual a ordem cronológica dos filmes do Shrek?

Para assistir à franquia Shrek na ordem dos acontecimentos da história, e não por data de lançamento, o ideal é começar pelas aventuras solo do Gato de Botas, antes mesmo do ogro conhecer Fiona ou Burro.

Veja a ordem cronológica dos filmes do Shrek:

Gato de Botas (2011)

Antecede os eventos de Shrek. Mostra a origem do Gato e suas alianças com Humpty Dumpty e Kitty Pata Mansa.

Shrek (2001)

Início da jornada de Shrek, forçado a resgatar Fiona. Aqui se forma o trio principal da franquia.

Shrek 2 (2004)

Ocorre poucos meses depois do primeiro. Shrek e Fiona visitam os pais dela no Reino Tão Tão Distante.

Shrek Terceiro (2007)

Passam-se alguns anos. Com a morte do rei Harold, Shrek busca um sucessor ao trono. Fiona está grávida.

Shrek Para Sempre (2010)

Situado cerca de um ano após o terceiro. Mostra Shrek em crise com a rotina familiar e vivendo uma realidade alternativa após um pacto mágico.

Gato de Botas 2: O Último Pedido (2022)

Acontece cerca de 10 anos depois de Shrek Para Sempre. O Gato busca restaurar suas nove vidas com a ajuda de um desejo mágico.

Próximo lançamento

A DreamWorks confirmou que Shrek 5 será lançado no ano que vem.