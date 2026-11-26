Câncer de pâncreas: cerca de 80% dos pacientes recebem o diagnóstico em fase avançada (Freepik)
Redatora
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13h00.
O câncer de pâncreas é uma doença altamente letal, principalmente devido à dificuldade de diagnóstico precoce e à sua rápida progressão. A doença frequentemente só apresenta sintomas quando já está em estágios avançados, limitando as opções de cura. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 13.240 novos casos entre 2026 e 2028.
O câncer de pâncreas está entre os tumores mais letais devido à dificuldade de diagnóstico precoce e à rapidez com que pode se espalhar para outros órgãos. A doença costuma apresentar sintomas apenas em estágios avançados, quando as possibilidades de cura são mais limitadas.
No Brasil, são estimados 13.240 novos casos por ano entre 2026 e 2028, segundo projeção do Instituto Nacional de Câncer (Inca).
Nesta quinta-feira, 19, Dia Mundial do Câncer de Pâncreas, a data chama a atenção para os sinais da doença, os fatores de risco e a importância da investigação de alterações persistentes.
Um dos principais desafios é identificar o tumor antes que ele avance. Nas fases iniciais, a doença pode não provocar sintomas ou apresentar manifestações pouco específicas.
Estimativas baseadas em estudos nacionais e internacionais indicam que cerca de 80% dos pacientes recebem o diagnóstico em estágio avançado, quando a cirurgia pode não ser possível.
Em muitos desses casos, o câncer já se espalhou para outros órgãos, condição conhecida como metástase. Em outros, compromete estruturas próximas ao pâncreas, como vasos sanguíneos, dificultando sua retirada.
O comportamento molecular do tumor também contribui para sua agressividade. Entre as alterações mais frequentes estão mutações no gene KRAS, envolvido no crescimento e na multiplicação das células cancerígenas.
Nos Estados Unidos, a taxa de sobrevida relativa cinco anos após o diagnóstico foi de 13% entre pacientes diagnosticados de 2015 a 2021, segundo a Sociedade Americana de Câncer. O Brasil não dispõe de uma estimativa nacional recente e consolidada equivalente.
Os sinais podem surgir apenas quando a doença já está mais desenvolvida. Entre as manifestações que merecem atenção estão:
A dor nas costas pode ser confundida com problemas musculares ou ortopédicos, já que o pâncreas fica localizado atrás do estômago, próximo à coluna vertebral.
Esses sintomas não indicam necessariamente a presença de câncer. No entanto, alterações persistentes ou sem explicação devem ser avaliadas por um profissional de saúde.
O desenvolvimento do tumor está associado a características individuais, condições de saúde e hábitos de vida.
Entre os principais fatores de risco estão:
A doença é mais frequente após os 60 anos, embora também possa atingir pessoas mais jovens. O histórico familiar merece atenção porque determinadas alterações genéticas podem aumentar a predisposição ao desenvolvimento do tumor.
O aparecimento recente de diabetes, sobretudo em pessoas mais velhas e acompanhado de emagrecimento sem explicação, pode exigir investigação médica.
Isso ocorre porque o pâncreas é responsável pela produção de insulina, hormônio que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. A presença de um tumor pode comprometer essa função. A piora repentina de um quadro de diabetes já existente também merece avaliação.
Outro grupo que necessita de acompanhamento é o de pessoas com cistos pancreáticos. Embora muitos sejam benignos, alguns tipos, especialmente os mucinosos, apresentam potencial de transformação maligna.
A necessidade de exames periódicos ou cirurgia depende das características de cada lesão.
Diferentemente de outros tipos de câncer, não há recomendação de rastreamento para a população geral sem sintomas. Segundo o Inca, não existem evidências suficientes de que essa prática ofereça mais benefícios do que riscos.
Entre os problemas estão resultados incorretos, que podem levar a procedimentos desnecessários ou atrasar a investigação de outras condições.
Pessoas com fatores de risco específicos devem discutir com o médico a necessidade e a frequência do acompanhamento.
O tratamento depende da extensão da doença e das condições clínicas do paciente. Quando o tumor está localizado e pode ser completamente retirado, a cirurgia oferece a principal possibilidade de cura.
Em algumas situações, a quimioterapia é utilizada antes da operação para tentar reduzir a lesão e permitir sua retirada. O tratamento também pode ser indicado após o procedimento, com o objetivo de diminuir o risco de recorrência.
Nos casos em que o câncer já atingiu outros órgãos, o tratamento sistêmico busca atuar sobre as células tumorais em diferentes partes do organismo.
Em agosto, a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou o daraxonrasibe, comercializado como Rasonque, para determinados pacientes adultos com câncer de pâncreas metastático.
O medicamento atua sobre proteínas da família RAS, relacionadas ao crescimento tumoral, e foi autorizado para pessoas que já receberam pelo menos uma terapia sistêmica ou que não podem utilizar combinações de medicamentos desse tipo.
Segundo a FDA, a aprovação foi baseada em um estudo clínico com 500 participantes, que comparou o novo tratamento com esquemas de quimioterapia.
Na população total do estudo, a mediana de sobrevida global foi de 13,2 meses com daraxonrasibe, contra 6,7 meses entre os pacientes que receberam os tratamentos utilizados como comparação.
O medicamento ainda não está disponível no Brasil. Segundo as informações divulgadas, a fabricante Revolution Medicines não havia apresentado pedido de avaliação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).