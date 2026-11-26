O câncer de pâncreas está entre os tumores mais letais devido à dificuldade de diagnóstico precoce e à rapidez com que pode se espalhar para outros órgãos. A doença costuma apresentar sintomas apenas em estágios avançados, quando as possibilidades de cura são mais limitadas.

No Brasil, são estimados 13.240 novos casos por ano entre 2026 e 2028, segundo projeção do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Nesta quinta-feira, 19, Dia Mundial do Câncer de Pâncreas, a data chama a atenção para os sinais da doença, os fatores de risco e a importância da investigação de alterações persistentes.

Por que é difícil detectar o câncer de pâncreas no início?

Um dos principais desafios é identificar o tumor antes que ele avance. Nas fases iniciais, a doença pode não provocar sintomas ou apresentar manifestações pouco específicas.

Estimativas baseadas em estudos nacionais e internacionais indicam que cerca de 80% dos pacientes recebem o diagnóstico em estágio avançado, quando a cirurgia pode não ser possível.

Em muitos desses casos, o câncer já se espalhou para outros órgãos, condição conhecida como metástase. Em outros, compromete estruturas próximas ao pâncreas, como vasos sanguíneos, dificultando sua retirada.

O comportamento molecular do tumor também contribui para sua agressividade. Entre as alterações mais frequentes estão mutações no gene KRAS, envolvido no crescimento e na multiplicação das células cancerígenas.

Nos Estados Unidos, a taxa de sobrevida relativa cinco anos após o diagnóstico foi de 13% entre pacientes diagnosticados de 2015 a 2021, segundo a Sociedade Americana de Câncer. O Brasil não dispõe de uma estimativa nacional recente e consolidada equivalente.

Quais são os primeiros sintomas do câncer de pâncreas?

Os sinais podem surgir apenas quando a doença já está mais desenvolvida. Entre as manifestações que merecem atenção estão:

Perda de peso sem causa aparente;

Falta de apetite;

Cansaço persistente;

Dor na parte superior do abdômen;

Dor nas costas, especialmente na região central;

Alterações digestivas;

Pele e olhos amarelados, condição chamada icterícia;

Urina escura;

Fezes esbranquiçadas.

A dor nas costas pode ser confundida com problemas musculares ou ortopédicos, já que o pâncreas fica localizado atrás do estômago, próximo à coluna vertebral.

Esses sintomas não indicam necessariamente a presença de câncer. No entanto, alterações persistentes ou sem explicação devem ser avaliadas por um profissional de saúde.

Fatores que aumentam o risco da doença

O desenvolvimento do tumor está associado a características individuais, condições de saúde e hábitos de vida.

Entre os principais fatores de risco estão:

Tabagismo;

Obesidade;

Diabetes;

Histórico familiar de câncer de pâncreas;

Alterações genéticas hereditárias;

Pancreatite crônica;

Consumo excessivo e prolongado de álcool, especialmente por sua relação com a pancreatite.

A doença é mais frequente após os 60 anos, embora também possa atingir pessoas mais jovens. O histórico familiar merece atenção porque determinadas alterações genéticas podem aumentar a predisposição ao desenvolvimento do tumor.

Diabetes repentino pode ser sinal de câncer de pâncreas?

O aparecimento recente de diabetes, sobretudo em pessoas mais velhas e acompanhado de emagrecimento sem explicação, pode exigir investigação médica.

Isso ocorre porque o pâncreas é responsável pela produção de insulina, hormônio que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. A presença de um tumor pode comprometer essa função. A piora repentina de um quadro de diabetes já existente também merece avaliação.

Outro grupo que necessita de acompanhamento é o de pessoas com cistos pancreáticos. Embora muitos sejam benignos, alguns tipos, especialmente os mucinosos, apresentam potencial de transformação maligna.

A necessidade de exames periódicos ou cirurgia depende das características de cada lesão.

Existe exame para detectar câncer de pâncreas precocemente?

Diferentemente de outros tipos de câncer, não há recomendação de rastreamento para a população geral sem sintomas. Segundo o Inca, não existem evidências suficientes de que essa prática ofereça mais benefícios do que riscos.

Entre os problemas estão resultados incorretos, que podem levar a procedimentos desnecessários ou atrasar a investigação de outras condições.

Pessoas com fatores de risco específicos devem discutir com o médico a necessidade e a frequência do acompanhamento.

Quais são os tratamentos para o câncer de pâncreas?

O tratamento depende da extensão da doença e das condições clínicas do paciente. Quando o tumor está localizado e pode ser completamente retirado, a cirurgia oferece a principal possibilidade de cura.

Em algumas situações, a quimioterapia é utilizada antes da operação para tentar reduzir a lesão e permitir sua retirada. O tratamento também pode ser indicado após o procedimento, com o objetivo de diminuir o risco de recorrência.

Nos casos em que o câncer já atingiu outros órgãos, o tratamento sistêmico busca atuar sobre as células tumorais em diferentes partes do organismo.

Novo medicamento amplia opções de tratamento nos EUA

Em agosto, a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou o daraxonrasibe, comercializado como Rasonque, para determinados pacientes adultos com câncer de pâncreas metastático.

O medicamento atua sobre proteínas da família RAS, relacionadas ao crescimento tumoral, e foi autorizado para pessoas que já receberam pelo menos uma terapia sistêmica ou que não podem utilizar combinações de medicamentos desse tipo.

Segundo a FDA, a aprovação foi baseada em um estudo clínico com 500 participantes, que comparou o novo tratamento com esquemas de quimioterapia.

Na população total do estudo, a mediana de sobrevida global foi de 13,2 meses com daraxonrasibe, contra 6,7 meses entre os pacientes que receberam os tratamentos utilizados como comparação.

O medicamento ainda não está disponível no Brasil. Segundo as informações divulgadas, a fabricante Revolution Medicines não havia apresentado pedido de avaliação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).