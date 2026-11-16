Glenn Close e Ridley Scott recebem Oscars honorários em Hollywood: 'Já era hora'

Após oito indicações sem uma vitória no Oscar, Glenn Close recebeu uma estatueta honorária neste domingo, durante o Governors Awards, cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dedicada a homenagear trajetórias do cinema. O diretor Ridley Scott também esteve entre os cinco premiados da noite.

O evento reuniu nomes como Tom Cruise, Zendaya, Tom Holland e Timothée Chalamet em um dos primeiros tapetes vermelhos da temporada de premiações. Completaram a lista de homenageados o animador da Disney Floyd Norman e as produtoras Pamela Koffler e Christine Vachon.

Aos 79 anos, Glenn Close afirmou que nunca concentrou sua atenção na expectativa de ouvir o próprio nome entre os vencedores do Oscar. Suas indicações incluem trabalhos em “O Mundo Segundo Garp”, “Os Amigos de Alex” e “Atração Fatal”.

“Sempre achei que a maior honra é estar presente”, disse a atriz. “Então, estar nesta sala esta noite, cercada por pessoas que sempre me inspiraram, cujo trabalho me sustentou, me desafiou e só me fez querer ser melhor, é a maior honra de todas.”

A apresentação da homenagem coube a John Malkovich, seu parceiro em “Ligações Perigosas”. O ator descreveu Close como “implacável, muito inteligente, um pouco reservada” e “uma grande atriz que sabe exatamente o que está fazendo e se dedica 100% todas as vezes”.

Ridley Scott dedica homenagem ao irmão Tony

Indicado quatro vezes ao Oscar, Scott recebeu a homenagem por vídeo. Aos 88 anos, o diretor de “Alien”, “Blade Runner” e “Gladiador” dedicou o reconhecimento também ao irmão Tony Scott, que morreu e dirigiu produções como “Top Gun”.

“Sinto-me lisonjeado e orgulhoso em aceitar este prêmio, mas também o aceito em nome de Tony”, afirmou. “Seu excelente trabalho certamente poderia ter lhe rendido este reconhecimento.”

Matt Damon apresentou a homenagem ao cineasta e recordou a parceria dos dois em “Perdido em Marte”. Ao falar sobre a experiência, definiu Scott como “um mestre na direção”.

“Já era hora de o vermos com um Oscar nas mãos”, disse Damon.

A cerimônia também reuniu profissionais que buscam espaço na disputa pelas indicações ao Oscar do próximo ano. Cruise compareceu ao lado de John Goodman, com quem atua em “Digger”, enquanto Chalamet, do próximo “Duna: Parte Três”, chegou de mãos dadas com a namorada, Kylie Jenner.

Entre os diretores presentes, Christopher Nolan, de “A Odisseia”, conversou com o canadense Nathan Fielder, responsável pelo documentário “Você Pode Ver Tudo”.

A escolha dos homenageados foi feita pelo conselho de governadores da Academia, instituição responsável pela entrega do Oscar.