A "Fazenda 18" chegou à décima roça da edição. Nesta quinta-feira, 26, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Franciele Grossi, Sergio Hondjakoff e Thaíde.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Até as 8h00, já foram apurados 284.582 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Serginho aparece em primeiro lugar, com 67,54%, e Fran em segundo, com 22,73%. Thaíde conta com apenas 9,73% dos votos, sendo o favorito para dar adeus ao jogo. É importante lembrar que o público vota para manter o peão na casa. O participante que tiver a menor porcentagem deixa o jogo.

Resultados

Sites (voto da torcida): Fran 22,73% x Serginho 67,54% x Thaíde 9,73%

YouTube: Fran 17,05% x Serginho 77,2o% x Thaíde 5,75%

X (antigo Twitter): Fran 36,27% x Serginho 45,45 x Thaíde 18,28%

Instagram: Fran 15,36% x Serginho 73,73 x Thaíde 10,91%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Fran 22,73% x Serginho 67,54% x Thaíde 9,73%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.