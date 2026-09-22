'Game of Thrones' terá spin-off sobre Jon Snow? Kit Harington ainda tem esperança

RESUMO | Kit Harington ainda vê a possibilidade de retomar Jon Snow em um spin-off de "Game of Thrones", segundo o The Hollywood Reporter. O projeto ficou dois anos em desenvolvimento e foi engavetado pela HBO em 2024 por falta de uma abordagem adequada. Casey Bloys, CEO da HBO, afirmou que não há novos projetos da franquia em desenvolvimento.

Jon Snow, de "Game of Thrones", pode voltar às telas da HBO? Kit Harington, intérprete do personagem, ainda não perdeu as esperanças em relação ao retorno do personagem para um spin-off.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o ator contou que a série passou dois anos em desenvolvimento, mas foi engavetada pela HBO em 2024. Ainda assim, ele acredita que existe um cenário em que o personagem, e sua história, podem retornar às telas.

Jon Snow pode retornar?

"Game of Thrones" acabou em 2019, porém o universo televisivo de George R. R. Martin segue se expandindo com as séries derivadas "A Casa do Dragão" e "O Cavaleiro dos Sete Reinos". A história de Jon Snow, apesar de muito comentada, nunca chegou ao ar.

“Ainda acho que existe um cenário em que algo poderia funcionar. Eu nem teria começado o projeto se não pensasse assim", disse Harington. "Mas, logo no início, eu insisti muito, assim como a HBO e George R.R. Martin, na ideia de que: ‘Se não encontrarmos a abordagem certa, não vamos fazer. É muito melhor não fazer’. Depois de refletir um pouco, e a iniciativa partiu mais de mim, eu disse: ‘Essa não é bem a história certa’.”

“Agora já fiz todas essas outras coisas e me sinto mais confortável novamente com aquele personagem e aquele mundo, e com o lugar que eles ocupam na minha vida", continuou Harington, dando a entender que segue aberto a viver Snow novamente.

Casey Bloys, chairman e CEO da HBO, afirmou recentemente que não existem novos projetos do universo de "Game of Thrones" em desenvolvimento além das séries em exibição atualmente.

Um futuro em pausa

Em 2024, Kit Harington confirmou que a série foi colocada "na prateleira" após a equipe criativa não encontrar uma abordagem forte o suficiente para justificar a continuação. Na época, ele afirmou que participou ativamente do time de desenvolvimento do projeto.

Apesar das declarações, Harington deixou claro que o retorno só irá acontecer caso encontrem “as razões certas” para continuar a história.

Nos últimos meses, rumores indicavam que a HBO estava avaliando possibilidades envolvendo o personagem de nomes como Arya Stark em futuras produções derivadas. No entanto, as falas recentes do ator sugerem que não existem planos ativos para retomar o spin-off.

Jon Snow pode voltar em um spin-off de 'Game of Thrones'?

O retorno de Jon Snow ainda é possível na avaliação de Kit Harington. Segundo o The Hollywood Reporter, o ator acredita que existe um cenário no qual uma história adequada poderia levar o personagem novamente às telas.

Por que o spin-off de Jon Snow foi cancelado?

O spin-off foi engavetado porque a equipe criativa não encontrou uma abordagem forte o suficiente para justificar a continuação da história. Kit Harington afirmou que a decisão partiu principalmente dele após dois anos de desenvolvimento com a HBO e George R.R. Martin.

Quando a HBO engavetou a série de Jon Snow?

A HBO engavetou a série de Jon Snow em 2024. Na época, Kit Harington confirmou que o projeto havia sido colocado "na prateleira" e disse que participou ativamente do desenvolvimento.

Kit Harington aceitaria interpretar Jon Snow novamente?

Sim, desde que existam as razões certas para continuar a história. Kit Harington afirmou que hoje se sente mais confortável com Jon Snow, com o universo de "Game of Thrones" e com o espaço que ambos ocupam em sua vida.

A HBO desenvolve atualmente um novo spin-off de 'Game of Thrones'?

Não há novos projetos em desenvolvimento além das séries atuais, segundo Casey Bloys, chairman e CEO da HBO. As declarações recentes de Kit Harington também indicam que não existem planos ativos para retomar o spin-off de Jon Snow.

Quais séries de 'Game of Thrones' estão em exibição?

A HBO explora atualmente o universo da franquia com "A Casa do Dragão", que conta com três temporadas, e "O Cavaleiro dos Sete Reinos", cuja segunda temporada estreia em 2027.