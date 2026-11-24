A Netflix e a Embratur lançaram nesta terça-feira, 24, um guia digital de turismo dedicado ao Pantanal. A publicação faz parte do site Come to Brasil with Netflix e chega no mesmo dia do trailer de Marcha das Onças, documentário sobre uma família de onças-pintadas narrado por Fernanda Torres.

A iniciativa se apoia no chamado turismo audiovisual, ou turismo de tela, que usa filmes, séries e documentários como vitrine para destinos. O guia foi lançado em novembro de 2025, durante a World Travel Market (WTM), em Londres, com um primeiro capítulo sobre a Amazônia. Em março deste ano, ganhou uma seção sobre o litoral brasileiro.

O Pantanal estava nos planos desde o lançamento.

O que o guia reúne?

O Guia Pantanal tem cinco capítulos: fauna e flora, onça-pintada, Pantanal Norte, Pantanal Sul e cultura pantaneira. O conteúdo trata da gastronomia e das tradições locais, das mudanças da paisagem entre a cheia e a seca, além de atividades como observação de animais silvestres, passeios de barco, cavalgadas e trilhas para observação de aves.

Para a Embratur, o projeto faz parte de uma estratégia de diversificar a imagem do Brasil no exterior e converter o interesse do público estrangeiro por cultura e natureza em viagens. “Uma produção audiovisual pode despertar a curiosidade de milhões de pessoas por um destino. Nosso trabalho é transformar esse interesse em vontade de conhecer o Brasil”, afirma Roberto Gevaerd, diretor de Gestão e Inovação da agência.

Segundo ele, a parceria com a Netflix deve gerar oportunidades de negócios, emprego e renda para as comunidades locais.

Cinco anos atrás das onças

Dirigido pelo cineasta Lawrence Wahba, Marcha das Onças é apresentado pela Netflix como sua primeira produção documental de natureza na América Latina criada e produzida no Brasil.

A equipe fez 26 expedições ao longo de cinco anos, principalmente na região do Parque Estadual Encontro das Águas, em Mato Grosso, com a colaboração de pantaneiros, pesquisadores e guarda-parques. As imagens registram o comportamento dos animais, as transformações do bioma e as ameaças à fauna e ao ecossistema da região.

“Marcha das Onças nos leva ao coração do Pantanal pelo olhar de uma de suas grandes protagonistas, a onça-pintada”, diz Elisa Chalfon, diretora de Não-Ficção da Netflix Brasil. Para ela, o lançamento conjunto com o guia amplia a experiência de quem assiste e ajuda a apresentar o território ao público internacional.

O lançamento casado repete a lógica que sustenta o projeto desde o início: a produção desperta o interesse pelo destino na tela, e o guia mostra como chegar lá e o que fazer.