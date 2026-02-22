Pop

'Valor Sentimental' leva Bafta de Melhor Filme Internacional; Brasil fica fora

“O Agente Secreto” também disputava o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Bafta — considerado o “Oscar britânico”

Apesar do resultado, a derrota não necessariamente enfraquece o longa na corrida pelo Oscar (Cinemascopio/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 16h41.

Última atualização em 22 de fevereiro de 2026 às 16h42.

O filme brasileiro "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, não levou o Bafta 2026 de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. O prêmio, considerado o "Oscar britânico", ficou com o norueguês "Valor Sentimental", em cerimônia realizada neste domingo, 22, em Londres.

Na categoria de Melhor Filme Internacional também concorriam com Foi Apenas um Acidente (França), A Única Saída (Coreia do Sul), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

O longa brasileiro também concorreu à categoria de Melhor Roteiro Original, para Mendonça Filho, mas perdeu para "Pecadores".

O Agente Secreto segue forte na ccorrida pelo Oscar

Apesar do resultado, a derrota não necessariamente enfraquece o longa na corrida pelo Oscar. Historicamente, o BAFTA tende a favorecer produções europeias na categoria, o que por vezes gera diferenças em relação às escolhas da Academia de Hollywood.

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

A produção vem colecionando prêmios desde maio de 2025, quando arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI).

A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

De lá para cá, seguindo uma trajetória semelhante à de Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto tem recebido atenção internacional nas principais premiações do cinema mundo afora.

A Academia, que compõe o júri do Oscar, já elencou o filme de Kleber Mendonça Filho entre os pré-selecionados à premiação de 2026 nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. A lista oficial dos indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.

Acompanhe tudo sobre:CinemaFilmes brasileirosFilmesOscar 2026

