O que aconteceu com Lizzie Borden depois do julgamento?

A absolvição de Lizzie Borden não encerrou o caso que a tornou uma das figuras mais conhecidas da história criminal dos Estados Unidos. Acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892, ela foi considerada inocente pelo júri em 1893.

Depois do julgamento, Lizzie continuou vivendo em Fall River, Massachusetts, mas nunca deixou completamente para trás a associação com os assassinatos. O caso que inspirou a quarta temporada de "Monstro" continuou sem uma solução definitiva.

Lizzie comprou uma nova casa com a irmã

Poucos meses depois de ser absolvida, em setembro de 1893, Lizzie comprou uma casa com a irmã, Emma Borden. Conhecida como Maplecroft, a residência tinha 14 cômodos e ficava em The Hill, em Fall River.

Na nova casa, Lizzie passou a usar o nome Lizbeth. As irmãs levaram uma vida relativamente isolada, embora ela tenha viajado para cidades como Boston, Nova York e Washington.

Foi também nesse período que Lizzie se aproximou da atriz Nance O'Neil.

Lizzie foi acusada de furtar em 1897

A ligação de Lizzie com casos controversos não terminou com sua absolvição. Em fevereiro de 1897, ela foi acusada de furtar em uma loja.

O episódio, porém, não resultou em uma condenação. Lizzie nunca foi considerada culpada pelo crime.

O que aconteceu com Emma Borden?

A relação entre as duas irmãs mudou anos depois. Em junho de 1905, Lizzie e Emma romperam, e Emma deixou Maplecroft.

As duas permaneceram afastadas pelo restante da vida.

Quando Lizzie Borden morreu?

Lizzie Borden morreu em 1º de junho de 1927, aos 66 anos. Ela teve pneumonia depois de passar por uma cirurgia na vesícula biliar.

Nove dias depois, Emma também morreu, vítima de uma doença renal crônica.

Apesar da absolvição, Lizzie continuou sendo associada aos assassinatos de Andrew e Abby Borden. A história também passou a fazer parte da cultura popular e ganhou diferentes adaptações para cinema e televisão.

A história de Lizzie voltou às telas

Antes de "Monstro", houveram diversas outras adaptações da história de Lizzie Borden.. Entre as produções estão "The Legend of Lizzie Borden", de 1975, "Lizzie Borden Took an Ax", de 2014, estrelado por Christina Ricci, e "Lizzie", de 2018, com Chloë Sevigny e Kristen Stewart.

O caso também ganhou a série "The Lizzie Borden Chronicles", protagonizada por Christina Ricci.

Agora, o caso retorna em "Monster: The Lizzie Borden Story", quarta temporada da antologia "Monstro", criada por Ryan Murphy e Ian Brennan.

Ella Beatty interpreta Lizzie na produção, que estreou na Netflix em 17 de setembro.

Confira o trailer

"Monster: The Lizzie Borden Story" tem oito episódios, todos disponíveis na Netflix desde 17 de setembro.