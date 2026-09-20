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Ed Sheeran se manifesta sobre Gaza após crise envolvendo saída de Macklemore de sua turnê

Cantor britânico afirmou que a situação em Gaza é "injustificável" em seu primeiro show após a repercussão envolvendo o rapper americano, que deixou a etapa americana da turnê após uma manifestação pró-Palestina.

Ed Sheeran falou sobre o conflito em Gaza durante apresentação na Filadélfia, nos Estados Unidos. (Timothy Norris/Getty Images)

Ed Sheeran falou sobre o conflito em Gaza durante apresentação na Filadélfia, nos Estados Unidos. (Timothy Norris/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13h53.

Última atualização em 20 de setembro de 2026 às 13h58.

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RESUMO | Ed Sheeran afirmou no sábado, 19, em show na Filadélfia, que a situação em Gaza é "injustificável" e citou mortes de civis e crianças. A declaração ocorreu após a saída de Macklemore da etapa americana da Loop Tour, depois de o rapper manifestar apoio à causa palestina. Sheeran negou ter determinado o afastamento.

O cantor britânico Ed Sheeran afirmou, no sábado, 19, durante um show na Filadélfia, nos Estados Unidos, que a situação em Gaza é "injustificável" e citou a morte de civis no conflito entre Israel e o Hamas. A declaração ocorreu na primeira apresentação do artista após a controvérsia envolvendo o rapper americano Macklemore, que deixou a etapa americana da turnê de Sheeran depois de manifestações de apoio à causa palestina.

Sheeran afirmou que a guerra em Gaza provocou "devastação e perda de vidas de civis, de vidas de crianças" e declarou que a situação na Cisjordânia também não poderia ser ignorada. Até então, o cantor mantinha uma postura pública sem posicionamentos políticos sobre o conflito israelense-palestino.

Durante o discurso no palco, Sheeran disse que precisou tomar decisões difíceis, reconheceu erros e pediu desculpas ao público durante a apresentação. No fim do show, o artista afirmou que a semana havia sido a mais difícil de sua vida e relatou preocupação com possíveis reações negativas durante o evento.

A polêmica começou após Macklemore gritar "Palestina Livre!" durante uma apresentação em Nova Jersey, no início do mês. O rapper foi retirado da etapa americana da Loop Tour, de Sheeran, após questionamentos de responsáveis pelos estádios que receberiam os próximos shows.

Sheeran negou ter determinado a saída do rapper e atribuiu a decisão ao promotor da turnê. Críticos afirmaram que o cantor deveria ter se posicionado contra o afastamento de Macklemore e passaram a defender boicotes às apresentações do artista.

Protestos acompanham show na Filadélfia

Antes do concerto realizado no Lincoln Financial Field, manifestantes favoráveis à causa palestina se reuniram próximo ao estádio. O grupo levou bandeiras palestinas e entoou a frase "Palestina Livre". Policiais acompanharam a manifestação, descrita como pacífica.

Parte dos fãs afirmou que considerou não comparecer ao evento por causa da repercussão do caso. Outros mantiveram a decisão de assistir ao show. O estudante Brandon Ateke, de 18 anos, disse à agência AFP que optou por participar do protesto em vez de ir à apresentação.

Apesar da controvérsia, o estádio recebeu grande público. Segundo o portal TicketData, houve aumento nas movimentações de revenda de ingressos desde a segunda-feira, em comparação com outras datas da turnê.

O preço dos ingressos mais baratos caiu de 123 dólares na segunda-feira (R$ 635,7, pela cotação do dia) para 48 dólares na tarde de sábado (R$ 247,5).

Mudanças na formação da turnê

Ed Sheeran iniciou o show na Filadélfia sem artista de abertura. Durante a apresentação, o cantor chamou cinco músicos que, segundo ele, aprenderam suas músicas em três dias para acompanhá-lo no palco.

Outros integrantes ligados à turnê deixaram a programação de shows após a repercussão do caso. Entre eles estavam músicos da banda que acompanhava Sheeran e Finneas, produtor e músico conhecido pelo trabalho com a cantora Billie Eilish.

O conflito em Gaza passou a ocupar espaço frequente em manifestações de artistas da indústria do entretenimento desde outubro de 2023, quando Israel iniciou uma ofensiva após o ataque realizado pelo grupo Hamas contra o país.

A guerra também foi mencionada em eventos como o Oscar, o Emmy, premiações musicais e festivais de cinema europeus. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, a ofensiva israelense deixou grande parte do território destruída e causou a morte de mais de 73.800 pessoas.

O que Ed Sheeran disse sobre a guerra em Gaza?

Ed Sheeran afirmou que a situação em Gaza é "injustificável" e citou a devastação e a perda de vidas de civis e crianças. O cantor também declarou que a situação na Cisjordânia não poderia ser ignorada.

Por que Macklemore deixou a turnê de Ed Sheeran?

Macklemore deixou a etapa americana da Loop Tour após gritar "Palestina Livre!" durante uma apresentação em Nova Jersey. A saída ocorreu depois de questionamentos dos responsáveis pelos estádios que receberiam os shows seguintes.

Ed Sheeran decidiu retirar Macklemore da Loop Tour?

Ed Sheeran negou ter determinado a saída de Macklemore e atribuiu a decisão ao promotor da turnê. Durante o show na Filadélfia, o cantor disse que precisou tomar decisões difíceis, reconheceu erros e pediu desculpas ao público.

Houve protestos no show de Ed Sheeran na Filadélfia?

Manifestantes favoráveis à causa palestina se reuniram perto do Lincoln Financial Field antes do show. O grupo levou bandeiras palestinas e entoou "Palestina Livre" em um protesto descrito como pacífico.

Quanto caíram os preços dos ingressos para o show de Ed Sheeran?

Os ingressos mais baratos caíram de US$ 123 na segunda-feira para US$ 48 na tarde de sábado. Segundo o portal TicketData, as movimentações de revenda aumentaram em comparação com outras datas da turnê.

Quantas pessoas morreram na ofensiva israelense em Gaza?

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, a ofensiva israelense causou a morte de mais de 73.800 pessoas e deixou grande parte do território destruída.

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