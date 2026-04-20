Trindade, Eternos e Formigas: relembre como os grupos se formaram no BBB 26

O BBB 26 foi, antes de tudo, uma guerra de posicionamentos. Ao longo de quase 100 dias, os conflitos serviram para estreitar laços, romper amizades e, principalmente, forçar escolhas de lado.

Com o tempo, os próprios participantes passaram a nomear abertamente os grupos que se consolidaram na casa — e cada um deles deixou sua marca na temporada.

Os Eternos: o grupão que resistiu

O maior grupo da edição nasceu de uma amizade improvável: Ana Paula Renault e Milena se aproximaram já no primeiro Sincerão do reality. Juntas, elas foram integrando os outros membros do Quarto Eternidade e do Sonho de Voar: o Camarote Juliano Floss, o Veterano Babu e os Pipocas Maxiane, Marciele, Marcelo, Breno, Jordana e Samira.

Dormindo no mesmo quarto, Juliano Floss simpatizou com as duas. Já amigo de Babu Santana, o influenciador acabou servindo de ponte para uma aproximação do ator com Ana Paula e Milena. O Veterano, inicialmente relutante, se irritou com as críticas constantes dos colegas à jornalista e decidiu se aproximar — tendo também um desafeto em comum com o grupo: Jonas Sulzbach

A chegada de Babu trouxe Solange Couto e Chaiany.

Maxiane, Marciele, Jordana e Marcelo começaram alinhados às sisters, mas o vínculo se rompeu após a jornalista afirmar que não foi defendida por eles quando Matheus disse que ela seria "patroa" de Milena. Já os brothers, sentiam que a Veterana era muito explosiva.

A partir daí, novos desafetos foram surgindo e o grupo nunca voltou a agir como um bloco único. Marcelo, foi eliminado na terceira semana. Breno, Maxiane e Marciele costumavam jogar juntos, mas desavenças internas dividiram os brothers ao longo do jogo.

Jordana e Marciele, por fim, acabaram se aproximando de Jonas e Cowboy. Breno, seguiu a amizade com Juliano, mas não se declarava aliado de Ana Paula.

O primeiro Paredão de Leandro Boneco foi decisivo para sua integração ao grupo. Até então adepto do jogo individual, ele passou a construir alianças com Ana Paula e Milena em busca de permanência. Rival do grupo dos veteranos, acabou se posicionando ao lado das sudestinas.

O grupão chegou a se resumir em Ana Paula, Breno, Milena, Juliano, Samira, Leandro, Solange, Chaiany e Babu. A configuração, no entanto, não se sustentou: Babu se afastou de forma gradual após desentendimentos, principalmente relacionados às atitudes de Ana Paula. Vale lembrar que, no início da edição, o ator dizia ser uma "honra morrer atirando" pela jornalista e que "compraria o barulho" de seus aliados.

O rompimento acabou dividindo o quarto: Leandro Boneco, Solange Couto e Chaiany seguiram com o artista, enquanto Juliano escolheu o lado da jornalista — e Breno ficou com ele.

Assim, os Eternos se consolidaram como Ana Paula, Milena, Juliano e Samira. Breno orbitava pelo grupo.

Bloco do "meio"

Após o rompimento, o bloco "do meio" ganhou forma. Babu, Leandro Boneco, Solange Couto e Chaiany se reposicionaram no jogo: não simpatizavam com Ana Paula e Milena, mas tampouco se alinhavam com Cowboy e Jonas.

A movimentação mais ousada do trio foi sugerir uma trégua com os brothers com um objetivo específico: unir forças para tentar a eliminação — ou até a expulsão — de Ana Paula e Milena.

A Santíssima Trindade — e depois, as Formigas

Desde a primeira semana, Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy se uniram em torno de um objetivo comum: vencer o jogo longe de Ana Paula. Os três veteranos jogaram juntos, disputaram provas em conjunto e buscaram maioria entre os Pipocas que também não simpatizavam com a jornalista.

Ao redor da trindade, outros participantes orbitavam: a Veterana Sol Vega, o Camarote Edilson Capetinha, a Veterana Aline Riscado e os Pipocas Brigido, Matheus e Gabriela. O grupo, no entanto, foi sendo esvaziado pelas eliminações e expulsões de Sol Vega e Edilson.

Com o tempo, o bloco se reorganizou em torno de Alberto Cowboy, Jonas, Jordana, Marciele, Maxiane e Gabriela — unidos, principalmente, pela oposição ao jogo de Ana Paula. Menores em número, apostaram na estratégia para compensar: no último paredão em que atuaram como bloco, conseguiram indicar Samira pelos votos da casa.

Gabriela acabou se afastando após desentendimentos com Cowboy — chegando a indicá-lo para o Monstro. Depois, Maxiane foi eliminada e o grupo se estabeleceu com Cowboy, Jonas, Jordana e Marciele.

A troca de nome veio quando Tadeu Schmidt, no programa ao vivo, comparou o quarteto a um formigueiro durante o Paredão entre Breno, Jordana e Cowboy.

Eles abraçaram o apelido e celebraram, na madrugada seguinte, a eliminação de Breno com uma música improvisada: "Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro".

O que os participantes não contavam, porém, era que se tratava de uma berlinda falsa e o brother voltou para casa logo depois.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.