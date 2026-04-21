Quem vai ganhar o BBB 26? Veja o que dizem as enquetes atualizadas

(TV Globo / Reprodução)
Repórter
Publicado em 21 de abril de 2026 às 12h04.
Acontece nesta terça-feira, 21, a final do Big Brother Brasil 2026 após 100 dias de confinamento. Desde o Paredão de domingo, 19, o pódio continua o mesmo — e o vencedor já parece estar decidido.
Segundo o Votalhada das 12h, Ana Paula Renault segue como a possível vencedora, com 70,83% dos votos, mantendo o patamar da pesquisa anterior, das 8h.
A briga pelo segundo lugar continua disputada, mas não deve ter reviravoltas. Confira:
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano, em terceiro.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.