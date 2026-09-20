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Vai adotar um pet? Confira 50 nomes para cachorros e gatos machos

De nomes inspirados em personagens famosos a opções curtas e divertidas, confira sugestões para batizar seu novo companheiro

Nomes de pet macho: de opções clássicas a nomes originais, veja ideias para encontrar o nome que mais combina com a personalidade do seu pet (Getty Images)

Nomes de pet macho: de opções clássicas a nomes originais, veja ideias para encontrar o nome que mais combina com a personalidade do seu pet (Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 04h02.

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Escolher o nome de um cachorro ou gato é uma das primeiras decisões de quem recebe um novo companheiro em casa. O nome acompanha o animal durante toda a vida e pode refletir sua personalidade, aparência ou até mesmo uma paixão do tutor.

Entre opções inspiradas em filmes, séries, personagens famosos e nomes tradicionais, existem alternativas para todos os estilos. Se você está procurando uma ideia para batizar seu pet, confira uma seleção com 50 nomes para cachorros e gatos machos.

Nomes inspirados em filmes e séries

Personagens do cinema e da televisão podem render nomes marcantes para os pets. Heróis, vilões e figuras carismáticas ajudam a criar uma identidade divertida para o animal.

Confira algumas sugestões:

  1. Thor
  2. Loki
  3. Simba
  4. Jedi
  5. Bruce
  6. Logan
  7. Neo
  8. Rocky
  9. Hulk
  10. Groot

Nomes curtos e fáceis de lembrar

Nomes curtos podem facilitar a comunicação cotidiana com o pet. Opções com uma ou duas sílabas também são práticas para chamar o animal durante brincadeiras e momentos de treinamento.

Confira algumas sugestões:

  1. Toby
  2. Max
  3. Zeca
  4. Nino
  5. Bidu
  6. Paco
  7. Theo
  8. Bento
  9. Dudu
  10. Ozzy

Nomes divertidos para cachorros e gatos

O comportamento do pet pode servir de inspiração para um nome bem-humorado. Animais agitados, comilões ou que gostam de dormir podem ganhar apelidos que combinam com seus hábitos.

Confira algumas sugestões:

  1. Pipoca
  2. Bolota
  3. Biscoito
  4. Pudim
  5. Churros
  6. Feijão
  7. Tigrão
  8. Picles
  9. Pingo
  10. Paçoca

Nomes fortes e marcantes

Alguns tutores preferem nomes que transmitam força e imponência. Essas opções podem combinar com animais de grande porte ou com comportamentos mais dominantes.

Confira algumas sugestões:

  1. Zeus
  2. Apolo
  3. Hércules
  4. Rex
  5. Khan
  6. Diesel
  7. Hunter
  8. Dante
  9. Rock
  10. Lorde

Nomes criativos e diferentes

Para quem deseja fugir dos nomes mais comuns, referências à natureza, à cultura pop e a palavras de outros idiomas podem ajudar na escolha.

Confira algumas sugestões:

  1. Miu
  2. Astro
  3. Nero
  4. Koda
  5. Milo
  6. Yuki
  7. Jazz
  8. Pixel
  9. Apollo
  10. Sunny
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