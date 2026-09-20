Vai adotar um pet? Confira 50 nomes para cachorros e gatos machos

Nomes de pet macho: de opções clássicas a nomes originais, veja ideias para encontrar o nome que mais combina com a personalidade do seu pet (Getty Images)
Freelancer
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 04h02.
Escolher o nome de um cachorro ou gato é uma das primeiras decisões de quem recebe um novo companheiro em casa. O nome acompanha o animal durante toda a vida e pode refletir sua personalidade, aparência ou até mesmo uma paixão do tutor.
Entre opções inspiradas em filmes, séries, personagens famosos e nomes tradicionais, existem alternativas para todos os estilos. Se você está procurando uma ideia para batizar seu pet, confira uma seleção com 50 nomes para cachorros e gatos machos.
Personagens do cinema e da televisão podem render nomes marcantes para os pets. Heróis, vilões e figuras carismáticas ajudam a criar uma identidade divertida para o animal.
Confira algumas sugestões:
Nomes curtos podem facilitar a comunicação cotidiana com o pet. Opções com uma ou duas sílabas também são práticas para chamar o animal durante brincadeiras e momentos de treinamento.
Confira algumas sugestões:
O comportamento do pet pode servir de inspiração para um nome bem-humorado. Animais agitados, comilões ou que gostam de dormir podem ganhar apelidos que combinam com seus hábitos.
Confira algumas sugestões:
Alguns tutores preferem nomes que transmitam força e imponência. Essas opções podem combinar com animais de grande porte ou com comportamentos mais dominantes.
Confira algumas sugestões:
Para quem deseja fugir dos nomes mais comuns, referências à natureza, à cultura pop e a palavras de outros idiomas podem ajudar na escolha.
Confira algumas sugestões: